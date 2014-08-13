重温稿-中港个股：农行业绩期前遭卡塔尔投资局减持约6,600万港元H股股份

路透香港8月13日 - 据联交所资料显示，将于本月稍后公布业绩的中国农业银行 ，近日遭股东卡塔尔投资局减持价值约6,600万港元H股股份。

卡塔尔投资局透过子公司Qatar Holding持有农行的股份，后者于上周四（7日）按平均每股3.73港元，沽出1,768.6万股。

本次减持后，卡塔尔投资局于农行H股的持股比例由17%降至16.94%，较今年初约22%的持股明显下降。

卡塔尔投资局于2010年以公司投资者身份认购农行首次公开发售（IPO）股份，金额为28亿美元，认购逾68亿股H股。

现时卡塔尔投资局仍持有农行约52.08亿股H股，按今天收市价3.78港元计，市值约197亿港元。