重温稿-香港房地产：政府以39.4亿港元批出新界荃湾商住用地，低于市场预期

美国政经：企业叫好特朗普减税计划，但不见得能增加就业机会
路透4月26日 - 如果特朗普调降企业税及企业汇回海外获利税率的计划顺利成为法令，对美国企业而言将是意外的收获，不过目前还看不出来这是否会刺激企业界增加投资和创造就业。
路透香港8月13日 - 香港政府周三公布，一幅位于新界荃湾的商住用地以近39.4亿港元批出，明显低于市场预期。
该幅荃湾杨屋道的商住用地可建楼面面积约106.7万平方尺，当中64.32万平方尺楼面作非工业用途（不包括私人住宅、仓库及加油站），另外42.37万平方尺则划作私人住宅发展用途。
投得这幅土地的为达豪有限公司，以中标价计，这幅土地的每平方尺楼面地价为3,693港元。路透综合五名测量师预估成交价介乎46.9-61亿港元，平均预测为51.7亿港元。
至于另一幅同样于上周五截标的新界马鞍山的住宅土地，则由宏安集团 联手锦华稳胜有限公司以4.28亿港元中标，略高于市场预期。该土地可建楼面面积约11.5万平方尺，项目设有限量条款，须最少兴建180个住宅单位。以中标价计，每平方尺楼面地价相当于3,722港元。路透综合五名测量师预估其成交价平均4.02亿港元。（完） (记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
路透4月26日 - 如果特朗普调降企业税及企业汇回海外获利税率的计划顺利成为法令，对美国企业而言将是意外的收获，不过目前还看不出来这是否会刺激企业界增加投资和创造就业。
路透东京4月27日 - 日本股市日经指数周四下滑，回吐本周部分涨幅，因美国股市下跌令人气受损，投资者等待日本央行政策决定。
路透法兰克福4月26日 - 德意志银行(Deutsche Bank)一名高阶主管表示，继英国公投决议脱欧后，该行正在考虑是否有必要将数千名员工自伦敦迁往法兰克福。