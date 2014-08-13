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货币新闻 | 2014年 8月 14日 星期四 07:30 BJT

重温稿-香港房地产：政府以39.4亿港元批出新界荃湾商住用地，低于市场预期

路透香港8月13日 - 香港政府周三公布，一幅位于新界荃湾的商住用地以近39.4亿港元批出，明显低于市场预期。

该幅荃湾杨屋道的商住用地可建楼面面积约106.7万平方尺，当中64.32万平方尺楼面作非工业用途（不包括私人住宅、仓库及加油站），另外42.37万平方尺则划作私人住宅发展用途。

投得这幅土地的为达豪有限公司，以中标价计，这幅土地的每平方尺楼面地价为3,693港元。路透综合五名测量师预估成交价介乎46.9-61亿港元，平均预测为51.7亿港元。

至于另一幅同样于上周五截标的新界马鞍山的住宅土地，则由宏安集团 联手锦华稳胜有限公司以4.28亿港元中标，略高于市场预期。该土地可建楼面面积约11.5万平方尺，项目设有限量条款，须最少兴建180个住宅单位。以中标价计，每平方尺楼面地价相当于3,722港元。路透综合五名测量师预估其成交价平均4.02亿港元。（完） (记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
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