东南亚股市：多数上扬，泰国及雅加达股市触及逾一年高位

路透8月13日 - 泰国及印尼股市周三升至逾一年收盘高位，其他多数东南亚股市则小涨，投资人因担忧全球经济成长而心存戒慎。

泰国SET指数 收高1.6%，创去年6月4日以来最高收盘水准；而雅加达综合股价指数 则涨0.7%，至去年5月29日以来最高收盘价。

其他市场多半走势迟滞，在乌克兰危机威胁欧洲脆弱经济复苏的情况下，投资人多退居观望。

企业亮丽的财报抵销亚洲经济面黯淡的消息，中国疲弱的贷款数据令人更加担忧全球经济的体质。

马来西亚股市 收高0.4%，外资买超5,850万美元股票。雅加达股市则流入3,440万美元资金。

“外资下半场仍强劲流入，早盘获利了结抛压即止住，”Indosurya Securities分析师William Suryawijaya指出。

他表示，经常帐赤字仍为一大隐忧，但印尼外汇储备实际仍有些增加，这显示总经状况仍相当稳定。

雅加达股市投资人一直认为指数会下跌，因第二季经常帐赤字料将恶化，且外界谈及燃料补贴会被削减。

新加坡股市 则逆势下跌0.1%，上日该国经济数据显示服务业表现疲弱，将压抑下半年的经济成长。

越南指标VN指数 终场弹升0.2%。

涨跌 当日 今年以来 2013年

最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

汤森路透东南亚指数 441.79 3.28 +0.75 +13.75 388.37

新加坡 3301.41 -1.98 -0.06 +4.23 3167.43

马来西亚 1858.04 7.65 +0.41 -0.48 1866.96

泰国 1544.55 24.24 +1.59 +18.93 1298.71

印尼 5168.27 35.87 +0.70 +20.92 4274.18

菲律宾 6986.24 2.75 +0.04 +18.62 5889.83

越南 602.76 0.98 +0.16 +19.45 504.63

(完)

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