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亚洲 | 2014年 8月 13日 星期三 19:04 BJT

马来西亚期市：棕榈油期货徘徊逾一年低位，因忧心美国大豆供应增加

路透吉隆坡8月13日 - 马来西亚棕榈油期货周三小跌，徘徊在逾一年低位附近，受油籽供应高于预期的预测所打压，这可能会侵蚀棕榈油的需求。

美国农业部周二预估，2014/2015年度结束时大豆库存为4.30亿蒲式耳，高于市场预估的4.14亿。

压榨供应量增加将削弱豆油价格，且可能将食品和燃料需求导离棕榈油。

马来西亚棕榈油总署(MPOB)周一公布报告显示，7月底马来西亚棕榈油库存增加至168万吨，与库存将减少的贸易预估相反。

“MPOB和美国农业部的报告均偏空，而价格则已做出反应，”一吉隆坡商品经纪商交易商表示。

指标10月棕榈油合约 收跌0.5%至每吨2,177马币(林吉特)，回吐早上升幅。

市场人士表示，棕榈油价格可能会陷于区间波动，直至需求面更加明朗化。

总成交量40,012口，高于35,000口的均值。

根据路透市场分析师王涛，技术面显示棕榈油期货料将重探每吨2,172马币的支撑。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 戴素萍 审校 龚芳)
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