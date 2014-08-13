马来西亚期市：棕榈油期货徘徊逾一年低位，因忧心美国大豆供应增加

路透基点：润泰创新国际委托台湾银行安排90亿台币贷款--TRLPC
资金用于2012年10月签订的50亿台币五年期循环贷款再融资，以及运营资本用途。该贷款案牵头行和簿记行是第一银行，最高综合收益为136.2个基点，利率为90天或180天二级市场商业票据利率加码135个基点。(完) (编译 王丽鑫；审校 艾茂林)
路透吉隆坡8月13日 - 马来西亚棕榈油期货周三小跌，徘徊在逾一年低位附近，受油籽供应高于预期的预测所打压，这可能会侵蚀棕榈油的需求。
美国农业部周二预估，2014/2015年度结束时大豆库存为4.30亿蒲式耳，高于市场预估的4.14亿。
压榨供应量增加将削弱豆油价格，且可能将食品和燃料需求导离棕榈油。
马来西亚棕榈油总署(MPOB)周一公布报告显示，7月底马来西亚棕榈油库存增加至168万吨，与库存将减少的贸易预估相反。
“MPOB和美国农业部的报告均偏空，而价格则已做出反应，”一吉隆坡商品经纪商交易商表示。
指标10月棕榈油合约 收跌0.5%至每吨2,177马币(林吉特)，回吐早上升幅。
市场人士表示，棕榈油价格可能会陷于区间波动，直至需求面更加明朗化。
总成交量40,012口，高于35,000口的均值。
根据路透市场分析师王涛，技术面显示棕榈油期货料将重探每吨2,172马币的支撑。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 戴素萍 审校 龚芳)
资金用于2012年10月签订的50亿台币五年期循环贷款再融资，以及运营资本用途。该贷款案牵头行和簿记行是第一银行，最高综合收益为136.2个基点，利率为90天或180天二级市场商业票据利率加码135个基点。(完) (编译 王丽鑫；审校 艾茂林)
路透东京4月27日 - 日本股市日经指数周四下滑，回吐本周部分涨幅，因美国股市下跌令人气受损，投资者等待日本央行政策决定。
路透法兰克福4月26日 - 德意志银行(Deutsche Bank)一名高阶主管表示，继英国公投决议脱欧后，该行正在考虑是否有必要将数千名员工自伦敦迁往法兰克福。