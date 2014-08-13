国际油市：380-cst燃料油升水走强至逾一周高点，因原油价格走低

路透基点：润泰创新国际委托台湾银行安排90亿台币贷款--TRLPC
资金用于2012年10月签订的50亿台币五年期循环贷款再融资，以及运营资本用途。该贷款案牵头行和簿记行是第一银行，最高综合收益为136.2个基点，利率为90天或180天二级市场商业票据利率加码135个基点。(完) (编译 王丽鑫；审校 艾茂林)
路透新加坡8月13日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周三升至逾一周来高点，受助于原油价格走跌及海运用燃料油销售数据偏多。
路透数据显示，380-cst燃料油较新加坡现货报价升水报每吨2.81美元，较上日上涨0.34美元。
交易商表示，航运用燃料油询问度升高，因统售价格走弱吸引部分买兴。
一名新加坡交易商表示，“今日需求不俗，因燃料油统售价格进一步下滑。”
由于布兰特原油价格值周三跌至逾一年低点，燃料油统售价格亦受到打击。
现货市场方面有两笔380-cst燃料油交易，兴隆皆站在买方。
雪佛龙(Chevron)出售2万吨9月2-6日装运的380-cst燃料油给兴隆，每吨较新加坡9月现货平均报价升水3美元。
兴隆从摩科瑞买进第二批2万吨船货，每吨报583美元，9月8-12日装运。(完)
NYMEX原油 NYMEX原油电子盘
NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约
亚洲燃料油 亚洲柴油
亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]
EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻
产油国官方售价英文原文 (编译 张明钧; 审校 龚芳)
资金用于2012年10月签订的50亿台币五年期循环贷款再融资，以及运营资本用途。该贷款案牵头行和簿记行是第一银行，最高综合收益为136.2个基点，利率为90天或180天二级市场商业票据利率加码135个基点。(完) (编译 王丽鑫；审校 艾茂林)
路透东京4月27日 - 日本股市日经指数周四下滑，回吐本周部分涨幅，因美国股市下跌令人气受损，投资者等待日本央行政策决定。
路透法兰克福4月26日 - 德意志银行(Deutsche Bank)一名高阶主管表示，继英国公投决议脱欧后，该行正在考虑是否有必要将数千名员工自伦敦迁往法兰克福。