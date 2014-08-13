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亚洲 | 2014年 8月 13日 星期三 18:58 BJT

国际油市：380-cst燃料油升水走强至逾一周高点，因原油价格走低

路透新加坡8月13日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周三升至逾一周来高点，受助于原油价格走跌及海运用燃料油销售数据偏多。

路透数据显示，380-cst燃料油较新加坡现货报价升水报每吨2.81美元，较上日上涨0.34美元。

交易商表示，航运用燃料油询问度升高，因统售价格走弱吸引部分买兴。

一名新加坡交易商表示，“今日需求不俗，因燃料油统售价格进一步下滑。”

由于布兰特原油价格值周三跌至逾一年低点，燃料油统售价格亦受到打击。

现货市场方面有两笔380-cst燃料油交易，兴隆皆站在买方。

雪佛龙(Chevron)出售2万吨9月2-6日装运的380-cst燃料油给兴隆，每吨较新加坡9月现货平均报价升水3美元。

兴隆从摩科瑞买进第二批2万吨船货，每吨报583美元，9月8-12日装运。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 张明钧; 审校 龚芳)
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