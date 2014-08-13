国际油市：石脑油裂解价差下滑，现货贴水进一步扩大

路透新加坡8月13日 - 亚洲石脑油裂解价差周三跌离一周高位，至每吨131.68美元，因市场充斥高库存所致。

疲弱的基本面一再打压卖方的信心；自8月7日起一周，销往韩国的9月船货贴水扩大四倍，成为每吨2.00美元，此前韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)在该水准至少敲进一批9月下半交运的船货。

LG化学上周四则买进一批9月船货，成本加运费(C&F)价格为较日本报价每吨贴水0.50美元。

“尽管东方需求疲弱，但我预计许多西方的石脑油将在9月运抵亚洲，”新加坡一行业消息人士指出。

然而，IIR Energy指出，欧洲西北部及地中海炼厂9月岁修，计画关闭产能7%，或约93.9万桶/日。

亚洲汽油裂解价差连六日上扬，攀抵每桶6.79美元，为7月底以来最高位。

尽管印尼9月进口88-辛烷值汽油增至近950万桶，高于8月的900万桶左右，但交易商们表示，裂解价差走强可能源自于技术性修正。

这是因为裂解价差8月初跌幅过大所致，当时市场担忧台湾中油及台塑石化，和韩国SK Energy于7月恢复生产后，供给可能水涨船高，卖家即因而出脱船货。

新加坡现货市场达成汽油及石脑油各两笔交易。

SK能源出售9月7-11日装运92-辛烷值汽油予Gunvor，每桶109.30美元。

壳牌出售9月3-7日装运95-辛烷值汽油予托克(Trafigura)，每桶111.20美元。

丸红自Sietco购进10月上半交货石脑油船货，每吨901美元。

Socar亦敲进10月上半交货石脑油船货，但以略高于每吨900美元自BP手中买进。(完)

NYMEX原油 NYMEX原油电子盘

NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约

亚洲燃料油 亚洲柴油

亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]

EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻