全球贸易：民间出口商卖出美国玉米至墨西哥及不明买家--美国农业部

路透华盛顿8月13日 - 美国农业部周三表示，民间出口业者申报销售10.76万吨的美国玉米至墨西哥，以及13万吨美国玉米至不明出口地，两者都是在2014/15销售年度交运。

根据法令，若出口商单日出口某种商品数量超过10万吨以上、或超过2万吨的豆油至同一地点，则必须即刻回报。数量较小的出口则是每周申报。(完) (编译 戴素萍 审校 张明钧)