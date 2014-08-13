全球贸易：民间出口商卖出美国玉米至墨西哥及不明买家--美国农业部

美国政经：企业叫好特朗普减税计划，但不见得能增加就业机会
路透4月26日 - 如果特朗普调降企业税及企业汇回海外获利税率的计划顺利成为法令，对美国企业而言将是意外的收获，不过目前还看不出来这是否会刺激企业界增加投资和创造就业。
路透华盛顿8月13日 - 美国农业部周三表示，民间出口业者申报销售10.76万吨的美国玉米至墨西哥，以及13万吨美国玉米至不明出口地，两者都是在2014/15销售年度交运。
根据法令，若出口商单日出口某种商品数量超过10万吨以上、或超过2万吨的豆油至同一地点，则必须即刻回报。数量较小的出口则是每周申报。(完) (编译 戴素萍 审校 张明钧)
路透4月26日 - 如果特朗普调降企业税及企业汇回海外获利税率的计划顺利成为法令，对美国企业而言将是意外的收获，不过目前还看不出来这是否会刺激企业界增加投资和创造就业。
路透东京4月27日 - 日本股市日经指数周四下滑，回吐本周部分涨幅，因美国股市下跌令人气受损，投资者等待日本央行政策决定。
路透法兰克福4月26日 - 德意志银行(Deutsche Bank)一名高阶主管表示，继英国公投决议脱欧后，该行正在考虑是否有必要将数千名员工自伦敦迁往法兰克福。