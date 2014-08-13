路透调查：欧洲央行明年施行量化宽松机率料为33%

* 欧洲央行2015年实施量化宽松的机率约为33%

* 预估期间内通胀料不兴

* 区域成长前景黯淡，因德国、法国、意大利停滞

撰稿 Sumanta Dey 编译 张明钧

路透8月13日 - 一项路透调查结果显示，欧洲央行2015年实施购买资产计划的机率为33%，因通缩风险升温且经济复苏缺乏活力。

目前维持欧洲央行对于量化宽松仍有所排拒，取而代之的是为银行业者提供又一轮的低成本资金，其目的在于扩大放贷。量化宽松涉及买进主权公债或资产支持证券。

但随着通胀率进一步下滑，区域主要经济体成长呈现停滞，加上许多分析师认为提供银行充裕资金料难在年底前协助提振实质需求，欧洲央行能够动用的政策选项已经无多。

这项在8月7-12日进行的调查中，受访分析师预估欧洲央行今年实施量化宽松的机率为15%。不过该行目前正在检视欧元区各地银行业者的资产品质，多数受访者认为在完成资产品质检查前就展开量化宽松不太合理。

欧洲央行明年实施购买资产计划的可能性则是升至约33%。

“近期多重迹象显示，欧元区复苏蹒跚导致通缩风险加剧，暗示有必要实施更为大胆的货币政策，”Capital Economics分析师Jennifer McKeown表示。

在此同时，欧元区成长前景转趋黯淡，路透调查显示，10月至3月间区内生产总值(GDP)料成长0.3%，低于先前的0.4%。

由于预估法国可能接近零成长、意大利出现新一轮衰退，最新成长预估因而受到欧元区这第二及第三大经济体的拖累。

周五公布的初值数据料显示，德国第二季经济成长呈现停滞，这将是一年半来首见。

McKeown预期欧洲央行将在年底前或2015年初实施量化宽松，不过她说欧洲央行可能会先研判定向长期再融资操作(TLTROs)效果再采取更多措施。

对主要贸易伙伴俄罗斯实施制裁，也让欧元区面临的经济风险升高。对俄国出口商品的国家如今得面对供给过剩及存货问题，这恐将进一步打压物价及经济成长。

欧元区GDP明年平均料仅成长1.4%，为美国预估成长率的一半不到，也比英国预估成长率低超过1个百分点。英美目前都在评估何时升息。

**对通胀保持乐观看法**

尽管成长前景欠佳，欧元区各地股市都接近记录高点，而债券收益率则是跌至或接近记录低点。

成长前景无望并未打消分析师对于通胀终将升温的乐观预期。

最新调查的60名受访者中，没有一名分析师预期物价将在预测期间内下跌。

今年最后三个月通胀率预期平均为0.7%，1-3月当季则是略为升至0.8%。

欧元的强势让进口物价面临压力，对于提振通胀也无助益。

虽然欧元近期贬值，但很大程度是因为美元走强，主要是受美国经济成长看俏且公债收益率上升影响。