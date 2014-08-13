路透调查：美联储料于2015年第二季首度加息，此后料缓步垫高

* 分析师仍认为美联储将在2015年第二季首度加息

* 联邦基金利率在2015年底料升至1.0%，2017年底料升至3.25%

* 2014年GDP成长率预估上调至2%，2015年维持在3.0%

路透华盛顿8月13日 - 据路透对分析师所做调查显示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)料将缓步推动利率升离纪录低位，但料将等到明年第二季才会升息。

近期就业、制造业及服务业数据均显示，经济成长步履坚稳；但美联储曾表明，有监于就业市场存在“显着”闲置劳动力，仍需提供货币上的支持。

据路透过去一周对74名分析师所做调查预估中值显示，美联储要到明年第二季才有可能调高联邦基金利率，最有可能在6月升息。

这份调查与上月所做调查结果一致，而时间点则略早于路透本月稍早对美国一级债券交易商所做调查预估。

而利率期货<0#FF:>则反映美联储将在明年第三季首度加息。

“可能还会有些令美联储忧虑的事。这应该会导致他们的升息步伐比前波升息循环慢上许多，”道明证券(TD Securities)驻纽约策略师Gennadiy Goldberg表示。

最新调查显示，明年底时利率将在1.00%，2016年底时为2.25%，而2017年底时为3.25%。美联储认为，3.75%对经济长期而言为适切水平。

然而，诸多证据均指向美联储主席叶伦不急着升息，比起打击通胀，她更不愿让经济又一次陷入滑坡。

调查显示，继美国第二季经济强劲成长后，分析师们更加看好美国2014年经济表现，预估成长率将为2.0%，高于7月时预估的1.7%。