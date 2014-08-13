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货币新闻 | 2014年 8月 14日 星期四 01:05 BJT

表格：美国财政部标售10年期公债得标利率为2.439%，投标倍数为2.83

路透华盛顿8月13日 - 美国财政部称，其10年期公债的荷兰式标售结果如下: 收益率 高值 2.439% 中值 2.400% 低值 2.337% 价格/得标 价格 99.435107 高值得标比率 66.39% 投标倍数 2.83 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 24,000,004,500 总投标 68,006,751,500 竞争性投标得标 23,947,353,000 非竞争性投标得标 52,651,500 FED附加 0 一级交易商投标　　　48,737,000,000 一级交易商得标 9,078,585,000 直接投标 5,639,000,000 直接投标得标 3,617,000,000 间接投标 13,578,100,000 间接投标得标 11,251,768,000

发行细节 发行日 2014/08/15 到期日 2024/08/15 CUSIP码 912828D56

CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(Committee on Uniform Securities Identification Procedures)(完)

美国公债标售指南页面,请点选

(编译 利棣儿; 审校　母红)
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