表格：美国财政部标售10年期公债得标利率为2.439%，投标倍数为2.83

美国政经：企业叫好特朗普减税计划，但不见得能增加就业机会

路透4月26日 - 如果特朗普调降企业税及企业汇回海外获利税率的计划顺利成为法令，对美国企业而言将是意外的收获，不过目前还看不出来这是否会刺激企业界增加投资和创造就业。