表格：美国财政部标售10年期公债得标利率为2.439%，投标倍数为2.83

美国政经：企业叫好特朗普减税计划，但不见得能增加就业机会
路透4月26日 - 如果特朗普调降企业税及企业汇回海外获利税率的计划顺利成为法令，对美国企业而言将是意外的收获，不过目前还看不出来这是否会刺激企业界增加投资和创造就业。
路透华盛顿8月13日 - 美国财政部称，其10年期公债的荷兰式标售结果如下: 收益率 高值 2.439% 中值 2.400% 低值 2.337% 价格/得标 价格 99.435107 高值得标比率 66.39% 投标倍数 2.83 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 24,000,004,500 总投标 68,006,751,500 竞争性投标得标 23,947,353,000 非竞争性投标得标 52,651,500 FED附加 0 一级交易商投标 48,737,000,000 一级交易商得标 9,078,585,000 直接投标 5,639,000,000 直接投标得标 3,617,000,000 间接投标 13,578,100,000 间接投标得标 11,251,768,000
发行细节 发行日 2014/08/15 到期日 2024/08/15 CUSIP码 912828D56
CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(Committee on Uniform Securities Identification Procedures)(完)
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(编译 利棣儿; 审校 母红)
路透4月26日 - 如果特朗普调降企业税及企业汇回海外获利税率的计划顺利成为法令，对美国企业而言将是意外的收获，不过目前还看不出来这是否会刺激企业界增加投资和创造就业。
路透东京4月27日 - 日本股市日经指数周四下滑，回吐本周部分涨幅，因美国股市下跌令人气受损，投资者等待日本央行政策决定。
路透法兰克福4月26日 - 德意志银行(Deutsche Bank)一名高阶主管表示，继英国公投决议脱欧后，该行正在考虑是否有必要将数千名员工自伦敦迁往法兰克福。