英国金融市场：英镑挫跌至四个月低位，英国央行通胀报告令升息预期推迟

* 英镑兑美元触及四个月低位

* 英债收益率下挫

* 英镑势将录得逾六个月来最大单日跌幅

* 市场将英国升息预期推迟至明年2月

路透伦敦8月13日 - 英镑兑美元周三触及四个月低位，英债收益率下挫，之前英国央行暗示不急于升息，主要因为薪资增长迟滞，消息令投资者措手不及。

英国央行季度通胀报告令市场意外。6月中，英国央行的政策立场发生重大转变，总裁卡尼在一次讲话中表示，央行可能较许多人所预期的更早收紧政策。

不过，周三英国央行公布的通胀报告，以及显示第二季薪资较上年同期下降的数据，促使投资者将升息时机的预期推迟。

英国央行周三大幅下调薪资增长预估，并表示薪资回升速度是判定升息时点和步伐的关键。

英国国家统计局公布，截至6月的三个月平均每周薪资所得(包括奖金)较上年同期下滑0.2%(预估为下滑0.1%)，为2009年以来首次下滑。

英镑银行间隔夜平均拆息(SONIA) 目前消化了在明年2月升息的可能性，之前SONIA反应，市场预期央行有些微的几率在今年12月升息。

英镑兑美元 跌0.7%，报1.6691美元，为4月中来最低，势将录得逾六个月来最大单日跌幅。自7月中触及1.7192美元六年高位后，英镑累计下跌约3%。

欧元兑英镑 上涨至六周高位0.8280英镑，日内上扬0.8%。

英镑普跌，令英镑贸易加权指数 跌至6月12日，卡尼讲话前，以来最低。

两年期英债收益率 跌至6月10日来最低的0.706%。最新报0.712%，日内下跌约10个基点，势将录得去年6月底来最大单日跌幅，当时全球经济数据疲弱推高全球主要国家的公债。

短期英镑利率期货<0#FSS:>抹去稍早跌幅，转跌为升，特别是2015年的合约全面上升，进一步反映英国央行将在年内升息的预期被推后。(完)

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