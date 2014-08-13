金属期市：期铜跌至七周低位，因担心中国需求

日本股市：日经指数早盘收跌，静待日本央行政策决定
路透东京4月27日 - 日本股市日经指数周四下滑，回吐本周部分涨幅，因美国股市下跌令人气受损，投资者等待日本央行政策决定。
* 7月中国房地产投资下降
* 镍价在2015年中/底可能触及25,000美元-法国巴黎银行
* 美国7月零售销售持平，受汽车销售拖累
路透伦敦8月13日 - 期铜周三跌至七周低位，因中国房地产投资数据令人失望，引发市场担忧铜需求前景。
伦敦金属交易所(LME)三个期铜 跌至6月25日来最低6,874美元。收盘时没有成交，买盘最后报6,885美元，周二收报6,965美元。
中国统计局周三公布，1-7月房地产开发投资同比增长13.7%，低于1-6月的增速14.1%。
统计局周三还公布，7月份规模以上工业增加值同比实际增长9.0%，符合预期。但7月份社会消费品零售总额增长12.2%，增幅不及预期强劲。1-7月份全国固定资产投资增长17%，均较前月增速下行。
中国是全球最大金属消费国，占全球精炼铜需求的约40%。
“鉴于中国地产业的表现，我们对铜需求前景不太乐观，数据证实了我们一直以来的预期，”Capital Economics的高级商品经济学家Caroline Bain表示。
美国商务部周三公布7月零售销售较前月持平，不及市场预估的增加0.2%；扣除汽车的零售销售较前月增加0.1%，远低于市场预估的增加0.4%。
其他金属方面，法国巴黎银行表示，镍价可能在2015年中/底触及25,000美元。也就是说，LME三个月期镍价格 将进一步攀升34%。期镍收盘时没有成交，最后买入价报每吨18,560美元，周二收报每吨18,750美元。
三个月期锡 收报每吨22,400美元，周二收报22,475美元。三个月期锌 收报每吨2,283美元，周二收报2,330美元。三个月期铅 收盘价从周二的每吨2,262美元回落至2,220美元。三个月期铝 报每吨2,026美元，周二收报2,052美元。
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(编译 母红；审校 利棣儿)
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