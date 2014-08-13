纽约期市：期糖下跌至六个月低位，伦敦可可触及三年高位

路透纽约/伦敦8月13日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周三跌至六个月低点，因投资者焦点仍在巴西甘蔗收成强劲的消息上，而英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)可可期货涨至三年高位，因英磅急跌提供支撑。

ICE阿拉比卡咖啡期货上涨，在触及支撑位后吸引了技术性买盘，没有跟随较广泛商品市场的跌势，汤森路透CoreCommodity CRB指数 降至六个月低位。

ICE-10月原糖期货 收低0.03美分，或0.2%，收报每磅16.02美分，接近日内稍早触及的六个月低位15.97美分。

“1月触及的合约低位15.72美分是15.92美分后的下一个支撑位，跌穿的话，将可能令投机客的卖空增加，”Sucden Financial Sugar高级交易商Nick Penney说。

英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)-10月白糖合约 尾盘逆转走势，收高0.20美元，或0.05%，收报每吨432.60美元。

LIFFE-12月可可期货 收高11英镑，或0.5%，收报每吨2,024英镑，之前触及2011年7月来最高的2,026英镑。交易商说，英镑下跌和期权相关交易为市场提供支撑。

ICE-12月可可期货 跌7美元，或0.2%，报每吨3,231美元，略低于周二触及2011年7月底来最高的3,244美元。

ICE-12月阿拉比卡咖啡期货 收涨0.70美分，或0.4%，报每磅1.8960美元。LIFFE-11月罗布斯塔咖啡期货 收平在每吨1,976美元。(完)

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