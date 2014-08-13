纽约期市：期糖下跌至六个月低位，伦敦可可触及三年高位

美国政经：企业叫好特朗普减税计划，但不见得能增加就业机会
路透4月26日 - 如果特朗普调降企业税及企业汇回海外获利税率的计划顺利成为法令，对美国企业而言将是意外的收获，不过目前还看不出来这是否会刺激企业界增加投资和创造就业。
路透纽约/伦敦8月13日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周三跌至六个月低点，因投资者焦点仍在巴西甘蔗收成强劲的消息上，而英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)可可期货涨至三年高位，因英磅急跌提供支撑。
ICE阿拉比卡咖啡期货上涨，在触及支撑位后吸引了技术性买盘，没有跟随较广泛商品市场的跌势，汤森路透CoreCommodity CRB指数 降至六个月低位。
ICE-10月原糖期货 收低0.03美分，或0.2%，收报每磅16.02美分，接近日内稍早触及的六个月低位15.97美分。
“1月触及的合约低位15.72美分是15.92美分后的下一个支撑位，跌穿的话，将可能令投机客的卖空增加，”Sucden Financial Sugar高级交易商Nick Penney说。
英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)-10月白糖合约 尾盘逆转走势，收高0.20美元，或0.05%，收报每吨432.60美元。
LIFFE-12月可可期货 收高11英镑，或0.5%，收报每吨2,024英镑，之前触及2011年7月来最高的2,026英镑。交易商说，英镑下跌和期权相关交易为市场提供支撑。
ICE-12月可可期货 跌7美元，或0.2%，报每吨3,231美元，略低于周二触及2011年7月底来最高的3,244美元。
ICE-12月阿拉比卡咖啡期货 收涨0.70美分，或0.4%，报每磅1.8960美元。LIFFE-11月罗布斯塔咖啡期货 收平在每吨1,976美元。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)
路透4月26日 - 如果特朗普调降企业税及企业汇回海外获利税率的计划顺利成为法令，对美国企业而言将是意外的收获，不过目前还看不出来这是否会刺激企业界增加投资和创造就业。
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