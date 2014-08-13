拉美汇市：巴西雷亚尔兑美元上涨，此前总统候选人Eduardo Campos因飞机失事丧生

日本股市：日经指数早盘收跌，静待日本央行政策决定
路透东京4月27日 - 日本股市日经指数周四下滑，回吐本周部分涨幅，因美国股市下跌令人气受损，投资者等待日本央行政策决定。
路透里约热内卢8月13日 - 巴西金融市场周三走势震荡，因巴西总统候选人Eduardo Campos因飞机失事丧生，为该国10月选举带来不确定性。Campos在民调中得到的选民支持率排行第三。
巴西雷亚尔兑美元 在消息公布后速跌，但之后反弹，上涨0.2%，报约2.27雷亚尔。
投资者主要的疑问是Campos的竞选伙伴Marina Silva，是否会因Campos逝世而参加总统选举，许多分析师认为Silva比Campos更受选民支持。
Silva将接替Campos成为PSB政党领袖，尚不清楚Silva会否参加总统选举。根据巴西选举法，政党有10日时间作决定。
在2010年巴西总统选举行中，Silva是第三受欢迎的候选人，且她受到年青选民支持，如果她参选，将可能对另外两名总统候选人Neves和Rousseff构成重大威胁。(完)
路透东京4月27日 - 日本股市日经指数周四下滑，回吐本周部分涨幅，因美国股市下跌令人气受损，投资者等待日本央行政策决定。
路透法兰克福4月26日 - 德意志银行(Deutsche Bank)一名高阶主管表示，继英国公投决议脱欧后，该行正在考虑是否有必要将数千名员工自伦敦迁往法兰克福。
路透香港4月27日 - 中国诚通控股集团的香港分支--中国诚通发展集团有限公司称，拟认购民营石油钻机制造商宏华近5%的股份，以配合母企进行战略转型，包括加大海外投资。