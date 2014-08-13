拉美汇市：巴西雷亚尔兑美元上涨，此前总统候选人Eduardo Campos因飞机失事丧生

路透里约热内卢8月13日 - 巴西金融市场周三走势震荡，因巴西总统候选人Eduardo Campos因飞机失事丧生，为该国10月选举带来不确定性。Campos在民调中得到的选民支持率排行第三。

巴西雷亚尔兑美元 在消息公布后速跌，但之后反弹，上涨0.2%，报约2.27雷亚尔。

投资者主要的疑问是Campos的竞选伙伴Marina Silva，是否会因Campos逝世而参加总统选举，许多分析师认为Silva比Campos更受选民支持。

Silva将接替Campos成为PSB政党领袖，尚不清楚Silva会否参加总统选举。根据巴西选举法，政党有10日时间作决定。

在2010年巴西总统选举行中，Silva是第三受欢迎的候选人，且她受到年青选民支持，如果她参选，将可能对另外两名总统候选人Neves和Rousseff构成重大威胁。(完)