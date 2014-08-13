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市场报道 | 2014年 8月 14日 星期四 04:44 BJT

芝加哥期市：CBOT大豆期货下跌，因预报称美国中西部降水

路透芝加哥8月13日 - 美国大豆期货周三下跌，因预期美国中西部部份较干燥地区将迎来降雨，令对政府未来几个月将上调收成预估的预期增强。

豆油期货也下跌，连跌第五日，交易商称现货市场需求不旺。

近月豆油合约 在周三盘中触及2009年10月来最低。

豆粕期货涨跌互见，近月8月豆粕合约急升6.8%，至一个月高位，因合约周四到期前，交易商回补空头。

分析师预计，周四早上美国农业部报告将显示，最新一周出口销售美国旧作大豆0-10万吨和新作大豆85-105万吨。

8月大豆期货合约 收挫25-1/2美分，报每蒲式耳12.64-1/2美元。

8月豆粕合约 收高18.5美元，报每短吨418.7美元。8月豆油合约 跌0.67美分，报33.95美分。

今日CBOT大豆预估成交量为147,226口，豆粕为81,179口，豆油为81,039口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)
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