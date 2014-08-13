芝加哥期市：CBOT大豆期货下跌，因预报称美国中西部降水

欧股业绩：法国兴业银行首季净利下滑，受诉讼拨备拖累
路透巴黎5月4日 - 法国第二大的上市银行--法国兴业银行-公布季度净利下降19%，此前该行计提了3.5亿欧元(3.813亿美元)的拨备，用于法律方面的支出。
路透芝加哥8月13日 - 美国大豆期货周三下跌，因预期美国中西部部份较干燥地区将迎来降雨，令对政府未来几个月将上调收成预估的预期增强。
豆油期货也下跌，连跌第五日，交易商称现货市场需求不旺。
近月豆油合约 在周三盘中触及2009年10月来最低。
豆粕期货涨跌互见，近月8月豆粕合约急升6.8%，至一个月高位，因合约周四到期前，交易商回补空头。
分析师预计，周四早上美国农业部报告将显示，最新一周出口销售美国旧作大豆0-10万吨和新作大豆85-105万吨。
8月大豆期货合约 收挫25-1/2美分，报每蒲式耳12.64-1/2美元。
8月豆粕合约 收高18.5美元，报每短吨418.7美元。8月豆油合约 跌0.67美分，报33.95美分。
今日CBOT大豆预估成交量为147,226口，豆粕为81,179口，豆油为81,039口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)
路透巴黎5月4日 - 法国第二大的上市银行--法国兴业银行-公布季度净利下降19%，此前该行计提了3.5亿欧元(3.813亿美元)的拨备，用于法律方面的支出。
路透布鲁塞尔5月4日 - 全球最大啤酒厂商--百威英博(Anheuser-Busch InBev)公布第一季获利逊于预期，因美国业务获利下滑，巴西业务获利也骤降。美国和巴西是该公司最大的两个市场。
路透香港5月4日 - 汇丰控股周四公布第一季获利下降19%，因该行在重组后努力恢复营收。汇丰控股是以资产计欧洲最大的银行。