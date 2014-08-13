美国股市：道琼工业指数收高0.55%，Nasdaq指数上涨1.02%

日本股市：日经指数早盘收跌，静待日本央行政策决定
路透东京4月27日 - 日本股市日经指数周四下滑，回吐本周部分涨幅，因美国股市下跌令人气受损，投资者等待日本央行政策决定。
路透纽约8月13日 - 美国股市周三收高，道指回到去年底水平的上方，因生物科技股急升，扶助市场摆脱企业季报疲弱和零售销售数据不振的影响。
根据初步收盘数据，道琼工业指数 收高91.26点，或0.55%，至16,651.80点。标准普尔500指数 上涨12.97点，或0.67%，至1,946.72点；Nasdaq指数 收升44.88点，或1.02%，至4,434.13点。(完)
路透东京4月27日 - 日本股市日经指数周四下滑，回吐本周部分涨幅，因美国股市下跌令人气受损，投资者等待日本央行政策决定。
路透法兰克福4月26日 - 德意志银行(Deutsche Bank)一名高阶主管表示，继英国公投决议脱欧后，该行正在考虑是否有必要将数千名员工自伦敦迁往法兰克福。
路透香港4月27日 - 中国诚通控股集团的香港分支--中国诚通发展集团有限公司称，拟认购民营石油钻机制造商宏华近5%的股份，以配合母企进行战略转型，包括加大海外投资。