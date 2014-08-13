版本:
中国
市场报道 | 2014年 8月 14日 星期四 04:19 BJT

美国股市：道琼工业指数收高0.55%，Nasdaq指数上涨1.02%

路透纽约8月13日 - 美国股市周三收高，道指回到去年底水平的上方，因生物科技股急升，扶助市场摆脱企业季报疲弱和零售销售数据不振的影响。

根据初步收盘数据，道琼工业指数 收高91.26点，或0.55%，至16,651.80点。标准普尔500指数 上涨12.97点，或0.67%，至1,946.72点；Nasdaq指数 收升44.88点，或1.02%，至4,434.13点。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐