美国债市：公债收益率下跌，因数据疲弱和10年期公债标售需求强劲

* 加沙、伊拉克和乌克兰紧张局势令避险买盘持续

* 美国7月零售销售持平，逊于小幅增长的预期

* 美国10年期公债标售的得标利率为2013年6月来最低

路透纽约8月13日 - 美国公债收益率周三下跌，因美国零售销售数据令人失望，重然对美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能在更长时间保持近零利率以维持经济复苏在轨道上的预期。

公债收益率跌幅受限，因担心对本周长债供应的需求。周三标售的240亿美国10年期公债需求强劲。财政部周四将标售160亿美元30年期公债。

“对零售销售数据的跳膝反应是失望，公债价格小幅上升，”Vining Sparks首席经济策略师Craig Dismuke说。

在午后交易中，中期公债收益率跌幅最大，因预期美联储将保持利率不变直至2015年晚些时候。

五年期公债收益率 跌3.4个基点，报1.581%，10年期公债收益率 跌个2.5基点，报2.417%。

公债收益率在隔夜时段上涨，受累于海外卖盘，之后，美国公布7月零售销售持平，接受路透访问的分析师原本预期为增长0.2%。

本周总计670亿美元的附息公债供应所引发的卖盘，被伊拉克、乌克兰东部和加沙冲突忧虑带动的避险买盘所抵销。10年期公债收益率接近上周所及的14个月低位2.349%。

最新标售2024年8月到期的10年期公债的得标利率为2.439%，是2013年6月来最低水平。

“有很多来自海外的避险投资需求的和本地需求，因地缘政治忧虑，”Columbia Management投资组合经理Gene Tannuzzo说。

除了公债供应外，根据汤森路透旗下IFR的数据显示，投资者过去两天也买入了141亿美元新的投资级别公司债，占本周预期150-200亿美元投资级别公司债供应的一大部份。

在交易商为本周余下时间的债券供应作准备之际，他们也关注海外事件的发展，关注地缘政治紧张局势会否恶化，是否会拖累全球经济。

乌克兰谴责俄罗斯派遣运载救援物资的车队前往乌克兰东部的行为，乌克兰和西方指责这是俄罗斯入侵乌克兰的藉口。

以色列和巴勒斯坦在加沙的三日停火接近结束，双方尚未达成进一步协议，结束为期一个月的战争。

美联储买入4.23亿美元通膨保值债券(TIPS)。

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价格 变动 收益率%

两年期公债 100-05/32 (+01/32) 0.416

五年期公债 100-07/32 (+05/32) 1.581

10年期公债 100-23/32 (+07/32) 2.417

30年期公债 102-16/32 (+15/32) 3.243(完)

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