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市场报道 | 2014年 8月 14日 星期四 05:11 BJT

美股盘后：思科由升转跌下挫2.8%，此前公布下一季财测指引

路透8月13日 - 思科 周三在美股盘后交易中一度上涨，之后由升转跌，下挫2.8%。之前该公司公布最新财测。

思科公布第四季GAAP每股盈利为0.43美元，非GAAP每股盈利为0.55美元，营收为124亿美元。

汤森路透I/B/E/S分析师预期，思科第四季每股盈利为0.53美元，营收为121.4亿美元。

思科CEO表示，预计2015会计年度第一季营收介乎持平至增长1%。每股收益在0.51-0.53美元之间。(完)
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