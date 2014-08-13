美股盘后：思科由升转跌下挫2.8%，此前公布下一季财测指引

日本股市：日经指数早盘收跌，静待日本央行政策决定
路透东京4月27日 - 日本股市日经指数周四下滑，回吐本周部分涨幅，因美国股市下跌令人气受损，投资者等待日本央行政策决定。
路透8月13日 - 思科 周三在美股盘后交易中一度上涨，之后由升转跌，下挫2.8%。之前该公司公布最新财测。
思科公布第四季GAAP每股盈利为0.43美元，非GAAP每股盈利为0.55美元，营收为124亿美元。
汤森路透I/B/E/S分析师预期，思科第四季每股盈利为0.53美元，营收为121.4亿美元。
思科CEO表示，预计2015会计年度第一季营收介乎持平至增长1%。每股收益在0.51-0.53美元之间。(完)
路透东京4月27日 - 日本股市日经指数周四下滑，回吐本周部分涨幅，因美国股市下跌令人气受损，投资者等待日本央行政策决定。
路透法兰克福4月26日 - 德意志银行(Deutsche Bank)一名高阶主管表示，继英国公投决议脱欧后，该行正在考虑是否有必要将数千名员工自伦敦迁往法兰克福。
路透香港4月27日 - 中国诚通控股集团的香港分支--中国诚通发展集团有限公司称，拟认购民营石油钻机制造商宏华近5%的股份，以配合母企进行战略转型，包括加大海外投资。