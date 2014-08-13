《全球汇市》美元小幅上涨，因美国零售数据的影响消退

* 美国零售销售意外持平

* 英镑下跌，受英国央行通胀报告和薪资数据拖累

* 日圆迟滞，此前日本公布第二季GDP萎缩

路透纽约8月13日 - 美元兑日圆周三上涨至一周高位，兑欧元小升，从美股升势中得到支撑，今日地缘政治方面相对淡静。

美元稍早下跌，因美国7月零售销售意外持平，暗示美国联邦储备理事会(FED/美联储)不急于很快升息。在零售销售数据公布后，美元兑步履蹒跚的欧元跌至一周低位。

但之后美元很快反弹，因美股收高，日内交投总体清淡。对一些人来说，疲弱的美国零售销售数据不一定会拖累美元。

周三数据显示，汽车销售连续第二个月下降，以及家具、电子产品和家电销售疲弱拖累7月零售销售的表现。6月零售销售较前月上升0.2%。

7月零售销售较前月持平，为1月来最弱，预估为增加0.2%。

“我们预期零售销售数据带来的影响将是短暂的，我们预计下月将有所改善，将显示美国经济整体不断增强，”U.S. Forex企业外汇交易员Lennon Sweeting说。

“我仍然看多美元。在主要货币之中，目前美元的上涨空间最大。”

美元兑日圆 盘中上涨至102.54日圆的一周高位。最新升0.2%，报102.42日圆。

日圆受创，因周三数据显示，日本第二季国内生产总值(GDP)环比年率为萎缩6.8%，为2011年3月地震和海啸以来最大萎缩幅度，因消费税上调对家庭支出的影响超过预期。路透调查分析师预估第二季日本GDP萎缩7.1%。内阁府数据显示，今年第一季经济增速修正为6.1%。 该报告使日本决策者仍面临在未来几个月放宽政策的压力。

美国零售销售数据出炉后，欧元兑美元 高见1.3415美元，此为一周最高。欧元最新持平在1.3364美元。

稍早，欧元受压，因数据显示6月欧元区工业生产较前月下降0.3%，5月为下跌1.1%。

英镑下跌，之前一英国央行报告预计，未来几个月薪资增长迟滞，令市场将英国升息时机的预期推迟至明年初。