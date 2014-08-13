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亚洲 | 2014年 8月 14日 星期四 06:08 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--8月13日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 48.00 +0.14 +0.29 1363991

搜狐 58.61 +0.88 +1.52 436056

网易 84.06 +1.41 +1.71 638038

百度 218.59 +2.43 +1.12 2532748

台湾

台湾积体电路 20.33 +0.34 +1.70 1854598

联电 2.13 +0.02 +0.95 178374

日月光 5.99 +0.11 -1.80 95979

硅品精密 6.95 +0.03 +0.43 509983

和信超媒体 0.92 -0.07 -7.53 495093

友达 4.58 +0.09 +2.00 28912

中华电信 30.69 +0.15 +0.49 10492

台湾国际航电 55.66 +0.32 +0.57 705571

香港

中国移动 56.55 +1.20 +2.17 458819

中国联通 16.69 +0.25 +1.52 128334

中国电信 54.53 +0.97 +1.81 7848

中芯国际 4.48 -0.02 -0.44 7630

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

美股盘前/盘后 美股一周展望

Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表

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