《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--8月13日

日本股市：日经指数早盘收跌，静待日本央行政策决定
路透东京4月27日 - 日本股市日经指数周四下滑，回吐本周部分涨幅，因美国股市下跌令人气受损，投资者等待日本央行政策决定。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 48.00 +0.14 +0.29 1363991
搜狐 58.61 +0.88 +1.52 436056
网易 84.06 +1.41 +1.71 638038
百度 218.59 +2.43 +1.12 2532748
台湾
台湾积体电路 20.33 +0.34 +1.70 1854598
联电 2.13 +0.02 +0.95 178374
日月光 5.99 +0.11 -1.80 95979
硅品精密 6.95 +0.03 +0.43 509983
和信超媒体 0.92 -0.07 -7.53 495093
友达 4.58 +0.09 +2.00 28912
中华电信 30.69 +0.15 +0.49 10492
台湾国际航电 55.66 +0.32 +0.57 705571
香港
中国移动 56.55 +1.20 +2.17 458819
中国联通 16.69 +0.25 +1.52 128334
中国电信 54.53 +0.97 +1.81 7848
中芯国际 4.48 -0.02 -0.44 7630
(完)
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法股CAC-40指数 (整理 张涛；审校 杜明霞)
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