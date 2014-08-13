《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--8月13日

欧洲个股：德意志银行考虑将数千名员工迁离伦敦

路透法兰克福4月26日 - 德意志银行(Deutsche Bank)一名高阶主管表示，继英国公投决议脱欧后，该行正在考虑是否有必要将数千名员工自伦敦迁往法兰克福。