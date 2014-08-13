更新版 1-《全球汇市》美元小幅上涨，因美国零售数据的影响消退

* 美国零售销售意外持平

* 英镑下跌，受英国央行通胀报告和薪资数据拖累

* 日圆迟滞，此前日本公布第二季GDP萎缩 (新增文末汇率表格)

路透纽约8月13日 - 美元兑日圆周三上涨至一周高位，兑欧元小升，从美股升势中得到支撑，今日地缘政治方面相对平静。

美元稍早下跌，因美国7月零售销售意外持平，暗示美国联邦储备理事会(FED/美联储)不急于很快升息。在零售销售数据公布后，美元兑步履蹒跚的欧元跌至一周低位。

但之后美元很快反弹，因美股收高。日内交投总体清淡。对一些人来说，疲弱的美国零售销售数据不一定会拖累美元。

周三数据显示，汽车销售连续第二个月下降，以及家具、电子产品和家电销售疲弱拖累7月零售销售的表现。6月零售销售较前月上升0.2%。

7月零售销售较前月持平，为1月来最弱，预估为增加0.2%。

“我们预期零售销售数据带来的影响将是短暂的，我们预计下月将有所改善，将显示美国经济整体不断增强，”U.S. Forex企业外汇交易员Lennon Sweeting说。

“我仍然看多美元。在主要货币之中，目前美元的上涨空间最大。”

美元兑日圆 盘中上涨至102.54日圆的一周高位。最新升0.2%，报102.42日圆。

日圆受创，因周三数据显示，日本第二季国内生产总值(GDP)环比年率为萎缩6.8%，为2011年3月地震和海啸以来最大萎缩幅度，因消费税上调对家庭支出的影响超过预期。路透调查分析师预估第二季日本GDP萎缩7.1%。内阁府数据显示，今年第一季经济增速修正为6.1%。 该报告使日本决策者仍面临在未来几个月放宽政策的压力。

美国零售销售数据出炉后，欧元兑美元 高见1.3415美元，此为一周最高。欧元最新持平在1.3364美元。

稍早，欧元受压，因数据显示6月欧元区工业生产较前月下降0.3%，5月为下跌1.1%。

英镑下跌，之前一英国央行报告预计，未来几个月薪资增长迟滞，令市场将英国升息时机的预期推迟至明年初。

英镑兑美元 跌至1.67美元以下的四周低点，远低于7月触及2008年底来最高的1.7192美元。英镑最新跌0.7%，报1.6689美元。

今日 上日 当日 今年以来 2013年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3364 1.3369 -0.04 -2.77 1.3745

美元/日圆 102.41 102.25 +0.16 -2.74 105.30

欧元/日圆 136.86 136.70 +0.12 -5.37 144.63

美元/瑞郎 0.9074 0.9075 -0.01 +1.64 0.8928

英镑/美元 1.6686 1.6812 -0.75 +0.79 1.6556

美元/加元 1.0910 1.0923 -0.12 +2.73 1.0620

澳元/美元 0.9302 0.9264 +0.41 +4.36 0.8913

欧元/瑞郎 1.2127 1.2132 -0.04 -1.17 1.2271

欧元/英镑 0.8007 0.7951 +0.70 -3.50 0.8297

新西兰元/美元 0.8455 0.8433 +0.26 +3.03 0.8206

美元/挪威克朗 6.1590 6.1778 -0.30 +1.53 6.0663

欧元/挪威克朗 8.2302 8.2609 -0.37 -1.30 8.3387

美元/瑞典克朗 6.8731 6.8751 -0.03 +6.78 6.4367

欧元/瑞典克朗 9.1879 9.1940 -0.07 +3.85 8.8474

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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