金砖国家：8月13日股汇市收盘纵览

日本股市：日经指数早盘收跌，静待日本央行政策决定
路透东京4月27日 - 日本股市日经指数周四下滑，回吐本周部分涨幅，因美国股市下跌令人气受损，投资者等待日本央行政策决定。
路透8月14日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币8月13日(周三)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 周三上涨0.61%，报1,070.87点。
中国股市：沪综指小幅收升，经济数据不振大盘震荡加剧
香港股市：从盘中跌势中反弹，收在逾三年半高位
中国汇市：人民币即期低开高收，购汇油盘不露面美元多头忙止损
============================================================================
拉美股市：巴西金融市场下跌，因总统候选人Eduardo Campos因飞机失事丧生，给10月大选带来不确定性。巴西指标股指Bovespa 收盘下跌1.53%，报55,581.19点，盘中跌幅一度超过2%。
拉美汇市：巴西雷亚尔兑美元上涨，此前总统候选人Eduardo Campos因飞机失事丧生
============================================================================
南非股市：连续第二日下跌，因中国悲观数据打压全球金属价格触及新低，矿业类股走低。指标Top-40绩优股指数 收跌0.38%，报46,114点；综合指数 下滑0.35%，收报51,266点。
南非汇市：兰特兑美元上升，因南非数据令人意外且美中数据疲弱
============================================================================
印度股市：小幅收高，连续第三个交易日上涨，因卢比走势疲软提振IT类股，不过Bharat Heavy Electricals等蓝筹股财报令人失望，限制大盘涨势。指标BSE指数 涨0.15%，收报25,918.95点。NSE指数 收高0.16%，至7,739.55点。
印度汇市：印度卢比下跌，此前公布的消费者通胀高于预期，且6月工业生产黯淡，打击市场人气。中国零售销售数据趋软，亦打击新兴市场货币。卢比兑美元 收报61.215/225，周二收在61.08/09。
============================================================================
俄罗斯股市：指标股指 涨1.84%，报1,220.800点；MSCI明晟俄罗斯指数 涨1.95%，报662.61点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 涨0.5%，报36.0005卢布；卢布兑欧元 涨0.41%，至48.1515卢布。(完) (编译 王丽鑫；审校 王兴亚)
路透东京4月27日 - 日本股市日经指数周四下滑，回吐本周部分涨幅，因美国股市下跌令人气受损，投资者等待日本央行政策决定。
路透法兰克福4月26日 - 德意志银行(Deutsche Bank)一名高阶主管表示，继英国公投决议脱欧后，该行正在考虑是否有必要将数千名员工自伦敦迁往法兰克福。
路透香港4月27日 - 中国诚通控股集团的香港分支--中国诚通发展集团有限公司称，拟认购民营石油钻机制造商宏华近5%的股份，以配合母企进行战略转型，包括加大海外投资。