金砖国家：8月13日股汇市收盘纵览

路透8月14日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币8月13日(周三)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 周三上涨0.61%，报1,070.87点。

中国股市：沪综指小幅收升，经济数据不振大盘震荡加剧

香港股市：从盘中跌势中反弹，收在逾三年半高位

中国汇市：人民币即期低开高收，购汇油盘不露面美元多头忙止损

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拉美股市：巴西金融市场下跌，因总统候选人Eduardo Campos因飞机失事丧生，给10月大选带来不确定性。巴西指标股指Bovespa 收盘下跌1.53%，报55,581.19点，盘中跌幅一度超过2%。

拉美汇市：巴西雷亚尔兑美元上涨，此前总统候选人Eduardo Campos因飞机失事丧生

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南非股市：连续第二日下跌，因中国悲观数据打压全球金属价格触及新低，矿业类股走低。指标Top-40绩优股指数 收跌0.38%，报46,114点；综合指数 下滑0.35%，收报51,266点。

南非汇市：兰特兑美元上升，因南非数据令人意外且美中数据疲弱

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印度股市：小幅收高，连续第三个交易日上涨，因卢比走势疲软提振IT类股，不过Bharat Heavy Electricals等蓝筹股财报令人失望，限制大盘涨势。指标BSE指数 涨0.15%，收报25,918.95点。NSE指数 收高0.16%，至7,739.55点。

印度汇市：印度卢比下跌，此前公布的消费者通胀高于预期，且6月工业生产黯淡，打击市场人气。中国零售销售数据趋软，亦打击新兴市场货币。卢比兑美元 收报61.215/225，周二收在61.08/09。

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俄罗斯股市：指标股指 涨1.84%，报1,220.800点；MSCI明晟俄罗斯指数 涨1.95%，报662.61点。