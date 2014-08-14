日本数据：6月核心机械订单较前月增长8.8%，为三个月来首升

国际油市：油价下挫，美国原油期货两周来首次跌穿50美元关口
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
5月核心机械订单下滑19.5%，为数据追朔自2005年4月以来最大降幅。
内阁府调查的企业预测7-9月核心订单料较前季增长2.9%。4-6月则为较前季下降10.4%，为五个季度以来首次按季下滑。
6月核心机械订单较上年同期下滑3.0%。
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here (完) (编译 李爽/张若琪 审校 张涛)
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。