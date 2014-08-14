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货币新闻 | 2014年 8月 14日 星期四 08:04 BJT

日本数据：6月核心机械订单较前月增长8.8%，为三个月来首升

5月核心机械订单下滑19.5%，为数据追朔自2005年4月以来最大降幅。

内阁府调查的企业预测7-9月核心订单料较前季增长2.9%。4-6月则为较前季下降10.4%，为五个季度以来首次按季下滑。

6月核心机械订单较上年同期下滑3.0%。

欲浏览完整表格，请点选日本内阁府网站：

here (完) (编译 李爽/张若琪 审校 张涛)
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