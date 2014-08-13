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亚洲 | 2014年 8月 14日 星期四 06:15 BJT

****日韩经济指标预测--8月14日-8月21日****

以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程：    
   
    GMT时间  经济指标/活动                           公布时段     预估值      前值 
    
    8月11日当周
    
    8月13日(三)
    2350 日本机械订单(较前月)                          6月       +15.3%      -19.5%
                     (较上年同期)                                 +3.3%      -14.3%
    2350 日本投资外国债券                             前周          --    买超8,974
         外资投资日本股票                                           --      买超949
    
    8月14日(四)
    0100 韩国央行利率决定                              8月        2.25%       2.50%
    
    8月15日(五)
    暂无重要经济数据公布
    
    8月18日当周
    
    8月18日(一)
    2100 韩国生产者物价指数(PPI)(较前月)               7月          --         持平
                                (较上年同期)                        --        +0.1%
    
    8月19日(二)
    2350 日本出口(较上年同期)                          7月          --        -2.0%
             进口(较上年同期)                                       --        +8.4%
             贸易收支(亿日圆)                                       --    逆差8,222
    
    8月20日(三)
    2330 路透短观调查日本制造业景气判断指数            8月          --         正19
    
    8月21日(四)
    0135 日本制造业采购经理人指数(PMI)               8月初值        --         50.5
    (完)
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