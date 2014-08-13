日韩经济指标预测--8月14日-8月21日****

以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 8月11日当周 8月13日(三) 2350 日本机械订单(较前月) 6月 +15.3% -19.5% (较上年同期) +3.3% -14.3% 2350 日本投资外国债券 前周 -- 买超8,974 外资投资日本股票 -- 买超949 8月14日(四) 0100 韩国央行利率决定 8月 2.25% 2.50% 8月15日(五) 暂无重要经济数据公布 8月18日当周 8月18日(一) 2100 韩国生产者物价指数(PPI)(较前月) 7月 -- 持平 (较上年同期) -- +0.1% 8月19日(二) 2350 日本出口(较上年同期) 7月 -- -2.0% 进口(较上年同期) -- +8.4% 贸易收支(亿日圆) -- 逆差8,222 8月20日(三) 2330 路透短观调查日本制造业景气判断指数 8月 -- 正19 8月21日(四) 0135 日本制造业采购经理人指数(PMI) 8月初值 -- 50.5 (完)