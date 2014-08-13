美国与加拿大经济指标预测--8月14日-8月21日****

日本股市：日经指数早盘收跌，静待日本央行政策决定
路透东京4月27日 - 日本股市日经指数周四下滑，回吐本周部分涨幅，因美国股市下跌令人气受损，投资者等待日本央行政策决定。
以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程：
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前
8月11日当周
8月14日(四)
1230 加拿大新屋价格(较前月) 6月 +0.2% +0.1%
1230 美国进口价格(较前月) 7月 -0.3% +0.1%
出口价格(较前月) -0.1% -0.4%
1230 美国一周初请失业金人数(万人) 8月9日当周 29.5 28.9
四周均值(万人) -- -- 29.35
续请失业金人数(万人) 8月2日当周 250.0 251.8
8月15日(五)
1230 加拿大就业岗位变动(万个) 7月 增加2 减少0.94
失业率 7.1% 7.1%
就业参与率 66.10% 66.10%
1230 加拿大制造业销售(较前月) 6月 +0.4% +1.6%
1230 美国纽约联储制造业指数 8月 20.00 25.60
1230 美国最终需求生产者物价指数(PPI)(较前月) 7月 +0.1% +0.4%
(较上年同期) +1.8% +1.9%
核心最终需求PPI(较前月) +0.2% +0.2%
(较上年同期) +1.6% +1.8%
1300 美国整体净资本流动(亿美元) 6月 -- 净流入355
外国购买美国公债(亿美元) -- 净买入250
1315 美国工业生产(较前月) 7月 +0.3% +0.2%
制造业产出(较前月) +0.4% +0.1%
产能利用率 79.2% 79.1%
1355 美国路透/密西根大学消费者信心指数 8月初值 82.5 81.8
现况指数 97.8 97.4
预期指数 73.0 71.8
8月18日当周
8月18日(一)
1400 全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数 8月 53 53
8月19日(二)
1230 美国经季节调整的消费者物价指数(CPI)(较前月) 7月 +0.1% +0.3%
未经季节调整的CPI(较上年同期) -- +2.1%
经季节调整的核心CPI(较前月) +0.2% +0.1%
未经季节调整的核心CPI(较上年同期) -- +1.9%
1230 美国房屋开工(万户) 7月 97 89.3
建筑许可(万户) 100.1 97.3
1530 美国克利夫兰联邦储备银行CPI 7月 -- +0.2%
8月20日(三)
1100 美国抵押贷款市场指数 8月13日当周 -- 337.7
再融资指数 -- 1,322.2
1230 加拿大趸售贸易 6月 -- +2.2%
8月21日(四)
1230 美国一周初请失业金人数(万人) 8月16日当周 -- --
四周均值(万人) -- -- --
续请失业金人数(万人) 8月9日当周 -- --
1345 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 8月 56.1 55.8
1400 美国成屋销售(万户) 7月 502 504
1400 美国领先指标(较前月) 7月 +0.6% +0.3%
1400 美国费城联邦储备银行制造业指数 8月 20.0 23.9 (完)
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大 日本与韩国
欧洲 澳洲与新西兰
中国 台湾 已公布经济指标一览
美国 日本
欧洲 韩国
中国 香港
澳洲 台湾 (整理 徐文焰；审校 张涛)
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