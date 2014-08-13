《综述》美国7月零售销售意外持平，但未来几月料反弹

**核心零售销售微增**

剔除汽车、汽油、建筑材料和食品服务的核心零售销售在7月微增0.1%。这部分销售与国内生产总值(GDP)中的消费支出密切对应。

5月和6月核心零售销售向下修正。

商务部的另一份报告显示6月非汽车零售库存仅温和增长。这两份报告预示，政府可能向下修正4%的第二季GDP环比年率初值。

摩根大通预计，第二季GDP增长率可能下修0.4个百分点。

“人们舍不得花掉辛辛苦苦挣来的钱，这是个问题，”Naroff Economic Advisors的首席分析师Joel Naroff表示。

7月，汽车经销商的收入下降0.2%，6月下降0.3%。包括网上销售在内的非店铺销售亦下降。

家具、电子产品与家电以及日用品商店的销售也下滑。服装零售商的收入上升，体育用品商店、建材和园艺用品供应商的销售亦增长。(完)