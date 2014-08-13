《综述》美国7月零售销售意外持平，但未来几月料反弹

美国政经：企业叫好特朗普减税计划，但不见得能增加就业机会
路透4月26日 - 如果特朗普调降企业税及企业汇回海外获利税率的计划顺利成为法令，对美国企业而言将是意外的收获，不过目前还看不出来这是否会刺激企业界增加投资和创造就业。
**核心零售销售微增**
剔除汽车、汽油、建筑材料和食品服务的核心零售销售在7月微增0.1%。这部分销售与国内生产总值(GDP)中的消费支出密切对应。
5月和6月核心零售销售向下修正。
商务部的另一份报告显示6月非汽车零售库存仅温和增长。这两份报告预示，政府可能向下修正4%的第二季GDP环比年率初值。
摩根大通预计，第二季GDP增长率可能下修0.4个百分点。
“人们舍不得花掉辛辛苦苦挣来的钱，这是个问题，”Naroff Economic Advisors的首席分析师Joel Naroff表示。
7月，汽车经销商的收入下降0.2%，6月下降0.3%。包括网上销售在内的非店铺销售亦下降。
家具、电子产品与家电以及日用品商店的销售也下滑。服装零售商的收入上升，体育用品商店、建材和园艺用品供应商的销售亦增长。(完)
(编译 李爽/杜明霞/张涛；审校 许娜/孙茉莉)
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