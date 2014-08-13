《美国重要政经日程》--8月14日

日本股市：日经指数早盘收跌，静待日本央行政策决定
路透东京4月27日 - 日本股市日经指数周四下滑，回吐本周部分涨幅，因美国股市下跌令人气受损，投资者等待日本央行政策决定。
(除特别说明外，均为GMT时间)
1230 - 劳工部公布一周初请失业金人数，以及7月进出口价格
1230 - 农业部公布一周出口销售报告
1400 - 房贷美公布一周美国抵押贷款利率
1430 - 美国能源资料协会(EIA)公布一周地下天然气库存
1500 - 财政部每周例行宣布三个月和六个月期国库券标售，并宣布52周期国库券和五年期通胀保值债券(TIPS)标售
-- - 美国铁路协会公布一周主要铁路运量
1700 - 财政部标售30年期公债
2000 - 农业部公布一周全球棉花价格
2000后 - 美国投资公司协会公布一周货币市场共同基金数据
2030 - 美联储公布一周资产负债情况
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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台湾重要政经日程 (编译 王颖；审校 徐文焰)
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路透法兰克福4月26日 - 德意志银行(Deutsche Bank)一名高阶主管表示，继英国公投决议脱欧后，该行正在考虑是否有必要将数千名员工自伦敦迁往法兰克福。
路透香港4月27日 - 中国诚通控股集团的香港分支--中国诚通发展集团有限公司称，拟认购民营石油钻机制造商宏华近5%的股份，以配合母企进行战略转型，包括加大海外投资。