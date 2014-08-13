美国个股：思科计划再裁减6,000岗位，同时预计季度业绩持平

“市场不等人。我们将引领市场，”思科执行长钱伯斯在电话会议中对分析师表示。“而要获得这种能力，就要做出一些艰难的决定。我们将积极管理成本并提高效率。”

思科还预计当前会计年度第一季每股盈余(EPS)在0.51-0.53美元之间，预计营收在持平至成长1%之间。

思科会计年度第四季营收下降0.5%至124亿美元，降幅小于预期。汤森路透I/B/E/S调查的分析师原本预期营收为121亿美元。公司此前预期该季营收降幅在1-3%之间。

思科公布会计年度第四季净利为28亿美元，持平于上年同期，经调整后每股盈余0.55美元，也超过分析师预估的0.53美元。(完)