美国个股：思科计划再裁减6,000岗位，同时预计季度业绩持平

日本股市：日经指数早盘收跌，静待日本央行政策决定
路透东京4月27日 - 日本股市日经指数周四下滑，回吐本周部分涨幅，因美国股市下跌令人气受损，投资者等待日本央行政策决定。
“市场不等人。我们将引领市场，”思科执行长钱伯斯在电话会议中对分析师表示。“而要获得这种能力，就要做出一些艰难的决定。我们将积极管理成本并提高效率。”
思科还预计当前会计年度第一季每股盈余(EPS)在0.51-0.53美元之间，预计营收在持平至成长1%之间。
思科会计年度第四季营收下降0.5%至124亿美元，降幅小于预期。汤森路透I/B/E/S调查的分析师原本预期营收为121亿美元。公司此前预期该季营收降幅在1-3%之间。
思科公布会计年度第四季净利为28亿美元，持平于上年同期，经调整后每股盈余0.55美元，也超过分析师预估的0.53美元。(完)
(编译 王丽鑫/李爽 审校 徐文焰/于春红)
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