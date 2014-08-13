欧洲个股：奥迪称因在中国涉嫌垄断面临处罚

日本股市：日经指数早盘收跌，静待日本央行政策决定
路透东京4月27日 - 日本股市日经指数周四下滑，回吐本周部分涨幅，因美国股市下跌令人气受损，投资者等待日本央行政策决定。
路透慕尼黑8月13日 - 德国大众汽车(福斯汽车, Volkswagen) 旗下高端品牌奥迪周三表示，将接受处罚，并调整旗下中国一个部门的管理流程。之前中国一个地方当局称发现奥迪违反了反垄断法。
奥迪在一份声明中称，“据湖北省物价局的调查，一汽大众奥迪以及湖北省内奥迪经销商的部分行为违反了国家反垄断法。”
在中国，奥迪由大众与国有车企一汽集团的合资公司运营。
奥迪周三在书面声明中进一步表示，根据湖北省的调查结果，一汽大众将接受处罚。
奥迪表示正在配合相关机构的调查，称在相关政府机构得出调查结论前不会进一步置评。(完) (编译 李爽 审校 张涛)
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路透法兰克福4月26日 - 德意志银行(Deutsche Bank)一名高阶主管表示，继英国公投决议脱欧后，该行正在考虑是否有必要将数千名员工自伦敦迁往法兰克福。
路透香港4月27日 - 中国诚通控股集团的香港分支--中国诚通发展集团有限公司称，拟认购民营石油钻机制造商宏华近5%的股份，以配合母企进行战略转型，包括加大海外投资。