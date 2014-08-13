EIA库存周报：炼厂减产导致上周美国原油库存上升，油品库存下降

路透8月13日 - 美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，美国上周原油库存因炼厂减产而意外上升，汽油和馏分油库存则下降。

上周原油库存 增加140万桶，分析师原先预期减少200万桶。

EIA数据显示，俄克拉荷马州库欣的原油库存增加41.8万桶。

今年7月底，堪萨斯州科菲维尔(Coffeyville)一座日加工能力11.5万桶的炼厂发生起火事故后，可能要持续关闭四周。

PADD 3地区原油库存上升195万桶。该地区炼厂的原油加工能力几乎占全美的一半。

Price Futures Group分析师Phil Flynn表示，“库欣的库存升幅与预期一致，所以炼厂方面的影响很大。”

“PADD 3原油库存的上升确实反映了需求疲软状况。”

EIA数据显示，炼厂每日原油加工量下降了17.9万桶。

汽油库存下降120万桶，路透调查中分析师预期下降110万桶。

EIA数据显示，包括柴油和取暖油的馏分油库存减少240万桶，预期为增加21.4万桶。

美国上周原油日进口量上升28.3万桶。(完)

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