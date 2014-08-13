欧洲经济指标预测--8月14日-8月21日****

以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 8月11日当周 8月14日(四) 0530 法国国内生产总值(GDP)(较前季) 第二季初值 +0.1% 持平 0600 德国经季节调整的GDP(较前季) 第二季初值 持平 +0.8% 未经季节调整的GDP(较上年同期) +1.5% +2.5% 0645 法国非农就业岗位(较前季) 第二季 -- -0.1% 0715 瑞士生产者/进口物价(较前月) 7月 持平 持平 (较上年同期) -0.9% -0.8% 0900 欧元区GDP(较前季) 第二季初值 +0.1% +0.2% (较上年同期) +0.7% +0.9% 0900 欧元区通胀率(较前月) 7月终值 -0.6% +0.1% (较上年同期) +0.4% +0.4% 扣除食品和能源通胀率(较前月) -0.8% +0.1% (较上年同期) +0.8% +0.8% 8月15日(五) 0830 英国国内生产总值(GDP)(较前季) 第二季修正值 +0.8% +0.8% (较上年同期) +3.1% +3.1% 8月18日当周 8月18日(一) 0900 欧元区贸易收支(亿欧元) 6月 -- 顺差154 8月19日(二) 0800 欧元区经常账收支(未经季节调整)(亿欧元) 6月 -- 盈余89 (经季节调整)(亿欧元) -- 盈余195 直接投资/证券投资净流动(亿欧元) -- 流入603 0830 英国CPI(较前月) 7月 -- +0.2% (较上年同期) -- +1.9% 零售物价指数(RPI)(较前月) -- +0.2% (较上年同期) -- +2.6% 扣除贷款的零售物价指数(RPI-X)(较前月) -- +0.2% (较上年同期) -- +2.7% 0830 英国生产者物价指数(PPI)投入物价指数(较前月) -- -0.8% (较上年同期) -- -4.4% PPI产出物价指数(较前月) -- -0.2% (较上年同期) -- +0.2% 核心PPI产出物价指数(较前月) -- 持平 (较上年同期) -- +1.0% 8月20日(三) 0600 德国生产者物价指数(PPI)(较上月) 7月 -- 持平 (较上年同期) -- -0.7% 0830 英国央行货币政策委员会(MPC)投票结果 8月 -- 0-9-0 (升息-维持利率不变-降息) 1000 英国工业联盟(CBI)总工业订单差值 8月 -- 正2 8月21日(四) 0600 瑞士贸易收支(亿瑞郎) 7月 -- 顺差13.77 0700 法国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 8月初值 -- 47.8 服务业PMI -- 50.4 综合PMI -- 49.4 0730 德国Markit制造业PMI 8月初值 -- 52.4 服务业PMI -- 56.7 综合PMI -- 55.7 0800 欧元区Markit制造业PMI 8月初值 51.6 51.8 服务业PMI 54.3 54.2 综合PMI 53.9 53.8 0830 英国公共部门净借款(PSNB)(亿英镑) 7月 -- 95.1 公共部门收支短差(PSNCR)(亿英镑) -- 短差118.4 0830 英国零售销售(较前月) 7月 -- +0.1% (较上年同期) -- +3.6% 1400 欧元区消费者信心指数 8月 -- 负8.40 (完)