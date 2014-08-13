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亚洲 | 2014年 8月 14日 星期四 07:24 BJT

《汇市简讯》新西兰元/美元轧空再现，因零售销售数据乐观

2305GMT

* 海外市场避险操作减弱，新西兰元/美元在0.8420美元展现韧性，令走势在欧洲时段稍早转趋上升

* 美国零售销售逊于预期，令美元遭市场出脱，带动新西兰元从0.8440升至0.8480

* 纽约盘终场报约0.8458，升幅近0.3%

* 亚洲盘初新西兰数据好坏不一，一份调查显示新西兰7月制造业表现指数从6月修正后的53.4降至53.0

* 第二季零售销售较前季增长1.2%，较上年同期增长3.8%，预估分别为增1.0%和增3.4%

* 新西兰元兑美元从0.8460升至0.8490，因轧空再现

(完)

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