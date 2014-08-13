《汇市简讯》新西兰元/美元轧空再现，因零售销售数据乐观

日本股市：日经指数早盘收跌，静待日本央行政策决定
路透东京4月27日 - 日本股市日经指数周四下滑，回吐本周部分涨幅，因美国股市下跌令人气受损，投资者等待日本央行政策决定。
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* 海外市场避险操作减弱，新西兰元/美元在0.8420美元展现韧性，令走势在欧洲时段稍早转趋上升
* 美国零售销售逊于预期，令美元遭市场出脱，带动新西兰元从0.8440升至0.8480
* 纽约盘终场报约0.8458，升幅近0.3%
* 亚洲盘初新西兰数据好坏不一，一份调查显示新西兰7月制造业表现指数从6月修正后的53.4降至53.0
* 第二季零售销售较前季增长1.2%，较上年同期增长3.8%，预估分别为增1.0%和增3.4%
* 新西兰元兑美元从0.8460升至0.8490，因轧空再现
(完)
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