澳新经济指标预测--8月14日-8月21日****

以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程: GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 8月11日当周 8月14日(四) 暂无重要经济数据公布 8月15日(五) 暂无重要经济数据公布 8月18日当周 8月18日(一) 0130 澳洲新车销售 7月 -- +1.7% 2245 新西兰生产者物价指数(PPI)投入物价 第二季 -- +1.0% PPI产出物价 -- +0.9% 8月19日(二) 0130 澳洲央行8月会议记录 8月20日(三) 暂无重要经济数据公布 8月21日(四) 暂无重要经济数据公布 (完)