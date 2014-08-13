澳新经济指标预测--8月14日-8月21日****

日本股市：日经指数早盘收跌，静待日本央行政策决定
路透东京4月27日 - 日本股市日经指数周四下滑，回吐本周部分涨幅，因美国股市下跌令人气受损，投资者等待日本央行政策决定。
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程: GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 8月11日当周 8月14日(四) 暂无重要经济数据公布 8月15日(五) 暂无重要经济数据公布 8月18日当周 8月18日(一) 0130 澳洲新车销售 7月 -- +1.7% 2245 新西兰生产者物价指数(PPI)投入物价 第二季 -- +1.0% PPI产出物价 -- +0.9% 8月19日(二) 0130 澳洲央行8月会议记录 8月20日(三) 暂无重要经济数据公布 8月21日(四) 暂无重要经济数据公布 (完)
路透东京4月27日 - 日本股市日经指数周四下滑，回吐本周部分涨幅，因美国股市下跌令人气受损，投资者等待日本央行政策决定。
路透法兰克福4月26日 - 德意志银行(Deutsche Bank)一名高阶主管表示，继英国公投决议脱欧后，该行正在考虑是否有必要将数千名员工自伦敦迁往法兰克福。
路透香港4月27日 - 中国诚通控股集团的香港分支--中国诚通发展集团有限公司称，拟认购民营石油钻机制造商宏华近5%的股份，以配合母企进行战略转型，包括加大海外投资。