中国经济：上海自贸区土地迎来二次开发，存量建设用地可转型综合用地

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透上海8月14日 - 中国上海自贸区土地将可迎来二次开发，上海自贸区管委会日前发布通知称，将鼓励地块用途兼容，对于存量用地只需经过补地价即可转性为综合用地，开展集约化程度更高的综合利用开发。
所谓综合用地，是指土地用途分类中单一宗地具有两类或两类以上使用性质（商品住宅用地除外），且每类性质地上建筑面积占地上总建筑面积比例超过10%的用地。
目前在上海自贸区现有范围内80％的土地为工业用地，新政实施将有利于释放自贸区稀缺的土地资源，降低存量二次开发成本。
根据《试点意见》，现有存量建设用地在批准同意转型为综合用地后，综合用地出让底价的确定，由自贸区委托评估机构进行市场评估，然后结合产业政策等集体决策。
在土地出让年限方面，《试点意见》也要求，自贸区涉及新增工业用地类，仓储物流产业等出让年限不超过20年，对于国家和上海本市重大产业项目、战略新兴产业项目等用地出让年限最高不超过50年。
在转让方式选择上，对于主导用途为研发总部类用地、工业用地、仓储物流用地的，其产业项目类用地可以采取带产业项目挂牌出让方式供地，而不用采取公开招标，拍卖和挂牌方式。
此项新政已于今年8月1日起开始施行，有效期为两年。（完）
欲浏览公告详情，请点选here (发稿 丁淑琴； 审校 曾祥进)
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