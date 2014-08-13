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亚洲 | 2014年 8月 14日 星期四 07:57 BJT

《全球汇市》英镑受到英国央行立场转变的打击，欧元关注GDP数据

德国两年期公债收益率 跌为负，英国两年期公债收益率 跌至0.702%的两个月低位。美国两年期公债收益率 收在两个月低点0.4159%。

新西兰第二季零售销售数据是全球黯淡景象中的一个亮点。该数据较上季成长1.0%，较上年同期上升3.8%。

新西兰元 因而获得些许激励，上涨至一周高点0.8490美元。

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3364 1.3364 +0.00 -2.77 1.3745

美元/日圆 102.40 102.41 -0.01 -2.75 105.30

欧元/日圆 136.85 136.86 -0.01 -5.44 144.73

美元/瑞郎 0.9074 0.9074 +0.00 +1.64 0.8928

英镑/美元 1.6688 1.6686 +0.01 +0.80 1.6556

美元/加元 1.0912 1.0910 +0.02 +2.75 1.0620

澳元/美元 0.9304 0.9302 +0.02 +4.39 0.8913

新西兰元/美元 0.8474 0.8455 +0.22 +3.27 0.8206

澳元/日圆 95.270 95.260 +0.01 +1.51 93.850

新西兰元/日圆 86.770 86.590 +0.21 +0.42 86.410

英镑/日圆 170.89 170.88 +0.01 -1.97 174.33

澳元/新西兰元 1.0972 1.0993 -0.19 +1.14 1.0848

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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