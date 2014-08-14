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亚洲 | 2014年 8月 14日 星期四 08:23 BJT

中股业绩：浦发银行上半年净利增长17%，平安银行净利增长34%

路透上海8月14日 - 中国两家中型银行--浦发银行 和平安银行 周三稍晚同时公布中报，随着生息资产规模扩大，两家银行上半年净利继续快速成长，平安银行净利同比增长达33.74%；而浦发银行增速为16.87%。

据浦发银行中报，上半年，浦发银行实现净利润226.56亿元人民币，同比增长16.87%；每股收益1.215元。加权平均净资产收益率（ROE）为10.52%，同比提高0.07个百分点；净利差及净利息收益率分别同比提高0.06和0.12个百分点，分别为2.22%和2.47%。

截至6月末，浦发银行不良贷款率为0.93%，较年初上升0.19个百分点；拨备覆盖率267.84%；并表核心一级资本充足率、一级资本充足率、资本充足率分别为8.58%、8.58%、10.83%，均高于监管部门要求的商业银行过渡期分年度达标要求。

平安银行中报显示，该行上半年实现净利润100.72亿元，同比增长33.74%；基本每股收益0.88元。加权平均净资产收益率（ROE）为16.61%，同比提高0.21个百分点。净利差和净息差亦分别同比提高0.29和0.31个百分点。

至6月末，该行不良贷款余额86.68亿元，不良贷款率0.92%，较年初上升0.03个百分点；资本充足率、一级资本充足率、核心一级资本充足率分别为11.02%、8.73%、8.73%，均略高于监管标准。

平安银行稍早已宣布公开发行不超过200亿元优先股和非公开发行不超过100亿元普通股的融资方案，用于补充银行资本，优化资本结构。中国平安 作为平安银行控股股东，将参与这两项融资计划。

浦发银行和平安银行周三分别收报9.61元和10.65元。（完） (发稿 林琦； 审校 林高丽)
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