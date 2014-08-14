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亚洲 | 2014年 8月 14日 星期四 08:11 BJT

表格：外资上周在日本股市转为卖超，日本投资者继续买超海外债券

路透东京8月14日 - 日本财务省周四公布的资本流动数据显示，外资截至8月9日当周转为卖超日本股票。

外资8月9日当周在日本股市买超5,849亿日圆，前一周为买超9,650亿日圆。

日本投资人最近一周买超海外债券2,326亿日圆，前一周为买超8,990亿日圆。

下表为净投资数据细目，单位为10亿日圆：

外资在日本投资(负值代表卖超)：

股市 债市 货币市场

8月 3日-8月 9日 -584.9 +196.8 -628.1

7月27日-8月 2日 +96.5r +367.4r +254.5

日本在海外投资(负值代表净卖出，意味着资金流入日本)：

股市 债市 货币市场

8月 3日-8月 9日 +175.7 +232.6 +36.6

7月27日-8月 2日 +246.2 +899.0r +16.6

注：

--r为修正值

--债券包括受益凭证

欲登录日本财务省网站了解资本流动情况，请点选(link.reuters.com/syk43s)

欲登录日本财务省网站了解证券投资资金流动情况，请点选(link.reuters.com/tyk43s)(完) (编译 李爽 审校)
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