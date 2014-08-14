中港个股：中石化炼化称终止与哈萨克斯坦石化（KPI）18.5亿美元承包合同--公告

国际油市：油价下挫，美国原油期货两周来首次跌穿50美元关口
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
路透香港8月14日 - 中石化炼化工程（集团）股份有限公司 周四公告称，已终止与哈萨克斯坦石化工业公司（KPI）签署的一份18.5亿美元工程总承包合同。
去年6月10日，中石化炼化曾公告与KPI公司签署了一份工程总承包合同，合同总额约为18.5亿美元（人民币约114亿），相当于中石化炼化工程2012年营业收入的29.6%。
中石化公告称，该合同签署日至今年8月13日期间，公司与KPI公司无法在关键商务条件等方面达成一致，双方与本周三决定终止该合同。因与KPI公司合同的生效条件未完全具备，经与KPI公司协商，双方决定终止合同，且由于合同并未开始执行，双方均没有任何未偿责任。
公告并称，截至周三，KPI公司并未向中石化支付有关该合同的任何款项，公司亦无法确认有关该合同的任何收益。
中石化炼化工程主要从事炼油、化工和新型煤化工工程，为中国石化集团的分支。于去年5月以H股形式在联交所挂牌上市，招股价每股10.5港元，于香港首次公开发售（IPO）筹资139亿港元。
该股周三收报9.17港元。（完）
欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here) (记者 赵红梅；审校 曾祥进)
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。