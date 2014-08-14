中港个股：中石化炼化称终止与哈萨克斯坦石化（KPI）18.5亿美元承包合同--公告

路透香港8月14日 - 中石化炼化工程（集团）股份有限公司 周四公告称，已终止与哈萨克斯坦石化工业公司（KPI）签署的一份18.5亿美元工程总承包合同。

去年6月10日，中石化炼化曾公告与KPI公司签署了一份工程总承包合同，合同总额约为18.5亿美元（人民币约114亿），相当于中石化炼化工程2012年营业收入的29.6%。

中石化公告称，该合同签署日至今年8月13日期间，公司与KPI公司无法在关键商务条件等方面达成一致，双方与本周三决定终止该合同。因与KPI公司合同的生效条件未完全具备，经与KPI公司协商，双方决定终止合同，且由于合同并未开始执行，双方均没有任何未偿责任。

公告并称，截至周三，KPI公司并未向中石化支付有关该合同的任何款项，公司亦无法确认有关该合同的任何收益。

中石化炼化工程主要从事炼油、化工和新型煤化工工程，为中国石化集团的分支。于去年5月以H股形式在联交所挂牌上市，招股价每股10.5港元，于香港首次公开发售（IPO）筹资139亿港元。

该股周三收报9.17港元。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here) (记者 赵红梅；审校 曾祥进)