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亚洲 | 2014年 8月 14日 星期四 08:14 BJT

《中国报摘》--中国证券报8月14日

* 头版头条:

--中国7月新增贷款和社会融资规模等指标较6月有一定回落，央行有关负责人表示，数据回落与基数效应、6月“冲高”较多以及数据本身的季节性波动等有关，货币信贷和社会融资规模增长仍处在合理区间，货币政策“总量稳定、结构优化”的取向并没有改变。

* 其他:

--上海自贸区管委会官网日前发布通知，将鼓励地块用途兼容，用地类型实行两种或两种以上用途混合。存量建设用地转型为综合用地的，需要补缴土地价款。自贸区综合用地将进行地价管理。

--全国股转系统公告，同意安信证券、国元证券等六券商作为主办券商，在全国中小企业股份转让系统从事做市业务。

--浦发银行 公布半年度业绩，上半年实现归属于母公司股东的净利润226.56亿元人民币，同比增长16.87%；截至6月末，浦发银行不良贷款率为0.93%。

--平安银行 披露半年度业绩，上半年实现净利润100.72亿元，同比增长33.74%；截至6月末，该行不良贷款余额86.68亿元，不良贷款率0.92%。

--鞍钢股份 发布中报，上半年实现营业收入381.77亿元，同比增长3.4%；实现归属于上市公司股东的净利润5.77亿元，同比减少17.81%。

--证监会发审委会议显示，江苏省交通规划设计院股份有限公司、浙江万盛股份有限公司两家公司首发申请获通过。

--从业内获悉，国内首家航空与航运综合交易所——前海航空航运交易中心已在深圳前海正式开业运营。注册资金1亿元人民币，由国内外大型金融公司、航空公司、造船企业共同出资组建。

--中山公用 公告，控股股东中山中汇投资集团与上海复星高科技集团签署了股权转让协议，将以每股10.52元（含权价）转让中山公用13%股权，总价款为10.65亿元。

--已停产多年的松辽汽车 公布非公开发行预案，拟向特定对象发行6.09亿股份，计划募集资金39.46亿元，用来收购耀莱影城和都玩网络100%股权。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘　　 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘　　 (整理 丁淑琴； 审校 曾祥进)
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