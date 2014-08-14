版本:
中国
亚洲 | 2014年 8月 14日 星期四 08:29 BJT

《汇市简讯》英镑/美元200日移动均值岌岌可危

0003GMT

* 英镑/美元上日日线外包，趋势继续偏空，收低约0.73%

* 英国央行周三公布的报告基调温和 ，周四一份调查则显示英国房价快速上涨势头开始缓和

* 英镑/美元看跌，波林格区间、5日、10日和20日移动均线均向下，可能下探1.6664的200日移动均线切入位

* 收在1.6801上方才能打破下降的10日均线趋势

* 纽约盘低点1.6685和伦敦盘高点1.6850分别为首道支撑/阻力

* 图表 link.reuters.com/zun62w (完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

拉美货币报导 南非兰特报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价

纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 张若琪 审校 石冠兰)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐