中国经济：改革呼唤“上下对称”的自觉，而不是遇事先考虑“左右对齐”--人民日报

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透北京8月14日 - 人民日报周四刊登评论员文章称，遇事先考虑“左右对齐”，而不是“上下对称”，是改革过程中亟待破除的一种消极心态，阻碍着顶层设计在基层的落地。要力除政策藩篱，须确保“上下对称”。
文章称，长期以来，中央大刀阔斧、基层按兵不动的状况不在少数，以至于“政令不出中南海”成了一种饱受诟病的现象。“上下对称”不仅仅是落实政策的态度问题，更是中国改革的方法论、路线图。
推进改革“上下对称”的过程，也是一个疏通中央和地方的权力“经络”、促进治理现代化的过程。经络畅通，才能令改革之势如臂使指，促进权力配置的规范化和科学化。
文章称，有些地方之所以不愿“向上对齐”，说穿了还是因为不想放弃权力以及背后的利益。中央讲简政放权，为什么有些地方总舍不得真正放权、找出各种理由推三阻四？上面讲预算公开，为何下面仍或是一笔带过，或是遮遮掩掩？
打掉这一部分阻力，需要借助公开、透明的程序，让社会力量参与进来，帮助基层政府和部门排排队、看看齐。中国的改革，说到底是为了释放社会活力、创造社会财富，让群众真正成为改革的推动力。
十八大以来，中央制定了一系列关系国计民生的顶层设计，从行政审批制度到财税预算体制，从司法领域到国资国企，改革多点开花，呈缤纷之势。在这样的情况下，如果怀揣“等等看”“走着瞧”的敷衍心态，无疑是在中央政策和群众期待之间“设卡收费”。
“人们常用线与针来比喻上与下，这一比喻的关键在于，没有针的牵引，线无法自己织成锦绣。改革也是如此，顶层设计如果不能体现为基层的细密针脚，难免变形走样，图纸上是西服，缝出来成背心；播下的是希望，收获的却是失望。”文章称。
文章指出，对于基层而言，确保“上下对称”也不是依样画葫芦，而是意味着在准确把握改革精神的前提下因地制宜、上下结合。不久前，国务院印发《关于进一步推进户籍制度改革的意见》，要打破被很多人认为“千难万难”的城乡壁垒，不少基层干部觉得“跟不上趟”。
在落实这项涉及千家万户、关系多个部门的改革过程中，东部和西部的情况不同，大城和小镇的特点各异，而各个政府部门承担的任务也不尽相同。有的地方是不能对原有的福利进行补偿，农民不想进城；有些则是无形门槛依然很高，农民想进城却不得其门而入。面对这些错综复杂的现实情况，“上下对称”就绝不能刻舟求剑，而应该对改革意图做到心领神会、上下贯通。 “新一轮改革大潮已经起势。“上下对称”下好一盘大棋，不仅是布局部署，更是贯彻落实；不仅体现中国的制度优势，更是中央的政治要求。”文章称。（完） (发稿 沈燕; 审校 曾祥进)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 黄金在连涨五周后，本周周线持稳 * 白银连跌第五天 路透纽约/伦敦4月21日 - 黄金价格周五微幅上涨，投资者静待周末 法国总统举选首轮投票，以及美国将可能公布税改。 1830 GMT，现货金 上涨0.3%至每盎司1,284.62美元，本周周 线势将无甚变动，之前连续五周周线上升。 美国期金 收高0.4%至每盎司1,289.10美元。 “周末重大消息将是法国选举，在这之前，市场保持谨慎，”三菱商 品分析师Jonathan Butler说。 法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰 国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避 险买需可能增强。 “短期而言，如果地缘政治紧张形势升级，黄金有可能触及1,300美 元或以上，”OCBC分析师Barnabas Gan说。 如果黄金升穿1,290/91美元，将很重要，因这会突破2011年触及历史 高位1,920.30美元以来的下行趋
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。