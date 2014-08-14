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亚洲 | 2014年 8月 14日 星期四 08:36 BJT

《香港报摘》--经济日报8月14日

* 要闻版头条：

--手机游戏收入按季升66%到30亿元人民币，推动股王腾讯 次季盈利再胜预期，单季赚58.4亿元。但公司称为优化结构，未来两季手游增长将约略为持平。 * 其他： 　　--腾讯 上月获中国银监会批银行牌照，一度触动传统银行神经。总裁刘炽平昨就释善意，腾讯不会跟传统银行现有业务直接竞争，亦无意争夺存款。 刘称，腾讯领投的银行，主要对象为过往较难获得银行贷款的大众。

--阿里巴巴上市渐近，据媒体报道，阿里将于9月3日启动上市路演，「为期两周、横跨三大洲、100个会面」，目标9月16日在纽交所挂牌，集资200亿美元。

--国泰航空 上半年纯利增长13.5倍至3.47亿港元，惟表现仍逊预期；中期息增至0.1港元。主席史乐山表示，7至8月份客运及货运量表现不俗，对下半年感乐观。

--再有银行调减人民币定存息率，建行亚洲把叙造10万元人民币的半年期定存息，由3.28厘减0.1厘，至最新报3.18厘。 经减息后，如以10万元计，建行亚洲上述息率排名第7，跟星展看齐。

--越秀房托 公布中期业绩，可分派收入3.24亿元人民币，按年增16.4%，公司宣布向每个基金单位分派0.1163元人民币，折合约14.64港分，按年升15.5%，为历来最高水平。

--上月已发盈喜的惠理集团 ，半年纯利1.4亿港元，按年劲升41倍；每股基本盈利8港分，不派中期息。（完）

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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