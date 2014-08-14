《香港报摘》--经济日报8月14日

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 要闻版头条：
--手机游戏收入按季升66%到30亿元人民币，推动股王腾讯 次季盈利再胜预期，单季赚58.4亿元。但公司称为优化结构，未来两季手游增长将约略为持平。 * 其他： --腾讯 上月获中国银监会批银行牌照，一度触动传统银行神经。总裁刘炽平昨就释善意，腾讯不会跟传统银行现有业务直接竞争，亦无意争夺存款。 刘称，腾讯领投的银行，主要对象为过往较难获得银行贷款的大众。
--阿里巴巴上市渐近，据媒体报道，阿里将于9月3日启动上市路演，「为期两周、横跨三大洲、100个会面」，目标9月16日在纽交所挂牌，集资200亿美元。
--国泰航空 上半年纯利增长13.5倍至3.47亿港元，惟表现仍逊预期；中期息增至0.1港元。主席史乐山表示，7至8月份客运及货运量表现不俗，对下半年感乐观。
--再有银行调减人民币定存息率，建行亚洲把叙造10万元人民币的半年期定存息，由3.28厘减0.1厘，至最新报3.18厘。 经减息后，如以10万元计，建行亚洲上述息率排名第7，跟星展看齐。
--越秀房托 公布中期业绩，可分派收入3.24亿元人民币，按年增16.4%，公司宣布向每个基金单位分派0.1163元人民币，折合约14.64港分，按年升15.5%，为历来最高水平。
--上月已发盈喜的惠理集团 ，半年纯利1.4亿港元，按年劲升41倍；每股基本盈利8港分，不派中期息。（完）
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 黄金在连涨五周后，本周周线持稳 * 白银连跌第五天 路透纽约/伦敦4月21日 - 黄金价格周五微幅上涨，投资者静待周末 法国总统举选首轮投票，以及美国将可能公布税改。 1830 GMT，现货金 上涨0.3%至每盎司1,284.62美元，本周周 线势将无甚变动，之前连续五周周线上升。 美国期金 收高0.4%至每盎司1,289.10美元。 “周末重大消息将是法国选举，在这之前，市场保持谨慎，”三菱商 品分析师Jonathan Butler说。 法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰 国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避 险买需可能增强。 “短期而言，如果地缘政治紧张形势升级，黄金有可能触及1,300美 元或以上，”OCBC分析师Barnabas Gan说。 如果黄金升穿1,290/91美元，将很重要，因这会突破2011年触及历史 高位1,920.30美元以来的下行趋
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。