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亚洲 | 2014年 8月 14日 星期四 08:36 BJT

韩国数据：7月出口下修至同比增加5.4%，初值为5.7%

路透首尔8月14日 - 韩国海关周四公布的修正数据显示，7月出口较上年同期上升5.4%，低于5.7%的初值。

修正后的数据显示，韩国7月对美国出口较上年同期增长18.7%，对欧盟出口增长9.6%，但对中国出口下滑7.1%。

韩国自2012年2月以来，每月均录得贸易顺差。

以下为韩国关税厅发布的7月外贸修正数据：

修正值 *初值

贸易收支(10亿美元) 2.4 2.5

出口额(10亿美元) 48.3 48.4

(较上年同期变动%) +5.4 +5.7

进口额(10亿美元) 45.9 45.9

(较上年同期变动%) +5.8 +5.8

*初值为产业通商资源部8月1日公布的数字。(完) (编译 张涛；审校 石冠兰)
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