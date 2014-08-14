《台湾报摘》--工商时报、经济日报8月14日

*工商时报：

--行政院长江宜桦同意社会企业行动方案计画，但要求社会企业的定义应该更明确，未来社会企业将采登录制，至少30%盈余不分派，并希望二年内计画引导7、800家新兴企业投入社企行列，以带动就业。

--两岸资本市场上半年的特殊情境，及金管会政策开放OBU(国际金融业务分行)资产投资，造就整体外商银行台北分行今年上半年的获利翻倍成长，创金融海啸以来新高，五大消金外银的澳盛、星展分别有二-五倍的成长。

--工业总会理事长许胜雄预计下周一在北京会见中国大陆全国政协主席俞正声。许胜雄将以〞两岸合，世界赢〞为主要思维，提出给予台商比照内资企业的〞国民待遇〞，并从两岸经贸、产业合作的高度支持台湾参与国际、大陆的〞十三五规划〞也应给予台湾积极参与的机会等建议。

*经济日报：

--中钢 董事会通过加码认购中钢住金越南公司股权5%，持股将由51%增至56%，进一步深化与日本新日铁住金、台塑 的伙伴关系，台日三雄在东协市场未来合作将再扩大。

--推动宝岛债发行为柜买中心业务重点，柜买董事长吴寿山指出，配合金融进口替代政策的推动，将以发展人民币债券推动让台湾债市与国际接轨。目前下半年有两大亮点，包括首档由券商发行的宝岛债，凯基证券即将推出，希望强化国际证券业务分公司(OSU)业务，将分流到香港的债券业务拉回来。

--马英九总统指出，核能仍在全球发电结构中扮演重要角色，台湾不能放弃任何一个能源选项，已经责成行政院在年底前召开能源会议，找出最适合台湾发展的能源组合。

--交通部昨日公布今年上半年交通统计数字，在17项指标中有多达14项创历史新高，其中观光、空运、海运大爆发，观光相关的航空、饭店、免税店、餐厅、纪念品卖店、游览车等业者，为最大受益者。

--囤房税开征，自住房屋大调查万箭齐发，全台持有四户以上房屋的多屋族首当其冲。财政部强调，收到辅导函的纳税人，须在60日内回覆，才能享有最多三户可按1.2%最低房屋税课税优惠。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。