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亚洲 | 2014年 8月 14日 星期四 08:56 BJT

《香港报摘》--信报8月14日

* 要闻版头条：

--腾讯 延续高增长神话。受微信（WeChat）及QQ手机版的游戏收入急升带动，腾讯上半年录得纯利122.93亿元人民币，折合约154.71亿港元，按年增加59%；第二季度纯利达58.36亿元人民币，按年升58.5%，略胜市场预期。该公司不派中期息，与过去的派息策略相同。 * 其他：

--金蝶国际软件 截至今年6月底止中期业绩，受惠于毛利率提升；加上销售及推广等营运开支下跌带动，纯利录得8,145.7万元人民币，按年增8.46倍，维持不派中期息。

--受惠于客户基础持续增长及产品推广带动，今年上半年，工行 旗下工银亚洲的个人金融业务，税前利润按年增长近一倍，零售存款余额亦较去年同期增长30%。

--郭氏家族长子郭炳湘离开新地 后，另起炉灶设立「帝国集团」从事建筑及顾问工作，有传郭炳湘有意收购丽新系公司借壳上市，但郭炳湘日前澄清，目前没有上市计划。

--中国粗粮王饮品控股 计划向君阳太阳能 发行3.95亿港元新股，集资9,880万港元，主要用作偿还君阳一笔3,000万港元的贷款。（完）

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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