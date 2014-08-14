《台湾重要政经日程》--8月14日

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
===================今日重要政经消息=============================
8/14(四)
--09:00 行政院会。
--14:00 广达 投资人说明会。
--14:00 华南金控 召开投资人说明会。
--14:30 工总与行政院长有约。
--15:00 行政院长江宜桦出席〞工业团体领袖会议〞。
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8/15(五)
--17:00 主计总处公布第二季GDP统计值，概估值为成长3.84%。
--央行公布至7月底人民币存款及相关业务状况。
8/19(二)
--新北市标售91天期市库券，金额100亿台币，为地方政府首例。
8/20(三)
--16:00 经济部公布7月外销订单，上月年增率为10.6%。
--16:10 央行公布第二季经常帐，上季初值为顺差154.9亿美元。
8/22(五)
--8:30 主计总处公布7月季调失业率，上月为3.97%。
8/25(一)
--16:00 经济部公布7月工业生产指数，上月年增率为8.63%。
--16:10 央行公布7月M2年增率，上月为年增5.74%。
9/5(五)
--08:30 主计总处公布8月消费者物价指数(CPI)，上月年增率为1.75%。
--16:10 央行公布8月底外汇存底，上月底为4,236.61亿美元。
9/8(一)
--中秋节休市一日。
9/9(二)
--16:00 财政部公布8月出口金额数据，上月为年增5.8%。
9/23(二)
--12:30 央行代财政部标售103/13期公债金额预定400亿台币，年期为10年期。
10/10(五)
--国庆日休市一日。
11/29(六)
--台湾举办六大直辖市长、议员以及县市长和议员选举。
注：*代表新增内容。(完) (记者 高洁如; 审校 林高丽)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 黄金在连涨五周后，本周周线持稳 * 白银连跌第五天 路透纽约/伦敦4月21日 - 黄金价格周五微幅上涨，投资者静待周末 法国总统举选首轮投票，以及美国将可能公布税改。 1830 GMT，现货金 上涨0.3%至每盎司1,284.62美元，本周周 线势将无甚变动，之前连续五周周线上升。 美国期金 收高0.4%至每盎司1,289.10美元。 “周末重大消息将是法国选举，在这之前，市场保持谨慎，”三菱商 品分析师Jonathan Butler说。 法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰 国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避 险买需可能增强。 “短期而言，如果地缘政治紧张形势升级，黄金有可能触及1,300美 元或以上，”OCBC分析师Barnabas Gan说。 如果黄金升穿1,290/91美元，将很重要，因这会突破2011年触及历史 高位1,920.30美元以来的下行趋
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。