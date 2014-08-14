《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--8月14日

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透香港8月14日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周三收市价的比较.( 1美元=7.7508港元 ) 美国股市周三收高，道琼工业指数 收高91.26点，或0.55%，至16,651.80点。因生物科技 股急升，扶助市场摆脱企业季报疲弱和零售销售数据不振的影响。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 187.250 0.80 14024 14.513 -0.18 中国铝业 11.810 3.14 74346 3.661 2.56 中国移动 56.550 2.17 458819 87.662 0.36 中国人寿 45.090 1.35 43228 23.299 -0.22 中石油 139.680 0.32 30612 10.826 -0.31 中石化 99.720 1.58 20805 7.729 0.25 汇丰控股 53.230 0.42 1162225 82.515 -0.10 中电信 54.530 1.81 7848 4.227 -0.32 中国联通 16.690 1.52 128334 12.936 -0.64 兖州煤业 9.090 4.24 41987 7.045 0.22 华能国际 45.850 1.33 23927 8.884 0.96 南方航空 17.610 2.09 4261 2.730 -0.37 东方航空 17.110 2.58 5918 2.652 -1.40 中芯国际 4.480 -0.44 7630 0.694 -2.19 (完)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 黄金在连涨五周后，本周周线持稳 * 白银连跌第五天 路透纽约/伦敦4月21日 - 黄金价格周五微幅上涨，投资者静待周末 法国总统举选首轮投票，以及美国将可能公布税改。 1830 GMT，现货金 上涨0.3%至每盎司1,284.62美元，本周周 线势将无甚变动，之前连续五周周线上升。 美国期金 收高0.4%至每盎司1,289.10美元。 “周末重大消息将是法国选举，在这之前，市场保持谨慎，”三菱商 品分析师Jonathan Butler说。 法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰 国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避 险买需可能增强。 “短期而言，如果地缘政治紧张形势升级，黄金有可能触及1,300美 元或以上，”OCBC分析师Barnabas Gan说。 如果黄金升穿1,290/91美元，将很重要，因这会突破2011年触及历史 高位1,920.30美元以来的下行趋
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。