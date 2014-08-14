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亚洲 | 2014年 8月 14日 星期四 08:46 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--8月14日

路透香港8月14日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周三收市价的比较.(
1美元=7.7508港元 )
    
    美国股市周三收高，道琼工业指数 收高91.26点，或0.55%，至16,651.80点。因生物科技
股急升，扶助市场摆脱企业季报疲弱和零售销售数据不振的影响。 
    
 公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                               (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
 -------------------------------------------------------------------------------------
 中海油                       187.250    0.80      14024            14.513      -0.18
 中国铝业                      11.810    3.14      74346             3.661       2.56
 中国移动                      56.550    2.17     458819            87.662       0.36
 中国人寿                      45.090    1.35      43228            23.299      -0.22
 中石油                       139.680    0.32      30612            10.826      -0.31
 中石化                        99.720    1.58      20805             7.729       0.25
 汇丰控股                      53.230    0.42    1162225            82.515      -0.10
 中电信                        54.530    1.81       7848             4.227      -0.32
 中国联通                      16.690    1.52     128334            12.936      -0.64
 兖州煤业                       9.090    4.24      41987             7.045       0.22
 华能国际                      45.850    1.33      23927             8.884       0.96
 南方航空                      17.610    2.09       4261             2.730      -0.37
 东方航空                      17.110    2.58       5918             2.652      -1.40
 中芯国际                       4.480   -0.44       7630             0.694      -2.19
 (完)
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