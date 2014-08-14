《香港重要政经日程》--8月14日-8月25日

国际油市：油价下挫，美国原油期货两周来首次跌穿50美元关口
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
================== 今日重要政经消息=================
8月14日（周四）
-- 香港金管局公布7月外汇基金境外资产数据。
-- 太古 公布中期业绩。
-- 太古地产 公布中期业绩。
-- 九兴控股 公布中期业绩。
-- 中国建筑国际 公布中期业绩。
-- 联想集团 公布季度业绩。
-- 中移动 公布中期业绩。
-- 太古 、太古地产 公布中期业绩。
-- 百盛商业 公布中期业绩。
--11:00 李宁 中期业绩记者会。
--11:00 包浩斯 股东周年大会。
--11:30 金碟国际 中期业绩记者会。
--14:00 中国建筑国际 中期业绩记者会。
================== 近期重要政经消息=================
8月15日（周五）
-- 香港政府公布第二季GDP数据。
-- 南京熊猫 公布中期业绩。
-- 紫金矿业 公布中期业绩。
-- 中煤能源 公布中期业绩。
-- 万科 公布中期业绩。
-- 中国忠旺 中期业绩记者会。
--16:00 美联集团 股东特别大会。
8月18日（周一）
-- 香港政府公布5-7月失业率。
-- 华润电力 公布中期业绩。
-- 康师傅控股 公布中期业绩。
--10:00 汉能太阳能 股东特别大会。
--10:00 中国人寿 在中国举行股东特别大会。
--11:30 百德国际 股东特别大会。
--14:30 中石化炼化 中期业绩记者会。
--15:00 宏峰太平洋 股东特别大会。
8月19日（周二）
-- 马鞍山钢铁 公布中期业绩。
-- 平安保险 公布中期业绩。
-- 华润置地 公布中期业绩。
--14:00 华润置地中期业绩记者会。
8月20日（周三）
-- 吉利汽车 公布中期业绩。
--10:00 康宏理财 股东特别大会。
--10:00 周大福 股东周年大会。
8月21日（周四）
-- 香港公布7月份消费物价指数（CPI）。
-- 利丰 公布中期业绩。
-- 利标品牌 公布中期业绩。
--11:00 卓悦 股东特别大会。
--11:00 莎莎国际 股东周年大会。
--14:30 华南城 股东周年大会。
--15:00 协同通信 股东周年大会。
8月22日（周五）
--11:00 泰勒商业地产 股东特别大会。
*8月25日（周一）
--11:00 中亚能源 股东周年大会。
--15:00 粤运交通 股东特别大会。
--16:15 高银地产 股东周年大会。（完）
注：1.“*”代表新增。
2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完） (整理 赵红梅)
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。