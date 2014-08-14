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货币新闻 | 2014年 8月 14日 星期四 08:46 BJT

《香港重要政经日程》--8月14日-8月25日

================== 今日重要政经消息=================

8月14日（周四）

-- 香港金管局公布7月外汇基金境外资产数据。

-- 太古 公布中期业绩。

-- 太古地产 公布中期业绩。

-- 九兴控股 公布中期业绩。

-- 中国建筑国际 公布中期业绩。

-- 联想集团 公布季度业绩。

-- 中移动 公布中期业绩。

-- 太古 、太古地产 公布中期业绩。

-- 百盛商业 公布中期业绩。

--11:00 李宁 中期业绩记者会。

--11:00 包浩斯 股东周年大会。

--11:30 金碟国际 中期业绩记者会。

--14:00 中国建筑国际 中期业绩记者会。

================== 近期重要政经消息=================

8月15日（周五）

-- 香港政府公布第二季GDP数据。

-- 南京熊猫 公布中期业绩。

-- 紫金矿业 公布中期业绩。

-- 中煤能源 公布中期业绩。

-- 万科 公布中期业绩。

-- 中国忠旺 中期业绩记者会。

--16:00 美联集团 股东特别大会。

8月18日（周一）

-- 香港政府公布5-7月失业率。

-- 华润电力 公布中期业绩。

-- 康师傅控股 公布中期业绩。

--10:00 汉能太阳能 股东特别大会。

--10:00 中国人寿 在中国举行股东特别大会。

--11:30 百德国际 股东特别大会。

--14:30 中石化炼化 中期业绩记者会。

--15:00 宏峰太平洋 股东特别大会。

8月19日（周二）

-- 马鞍山钢铁 公布中期业绩。

-- 平安保险 公布中期业绩。

-- 华润置地 公布中期业绩。

--14:00 华润置地中期业绩记者会。

8月20日（周三）

-- 吉利汽车 公布中期业绩。

--10:00 康宏理财 股东特别大会。

--10:00 周大福 股东周年大会。

8月21日（周四）

-- 香港公布7月份消费物价指数（CPI）。

-- 利丰 公布中期业绩。

-- 利标品牌 公布中期业绩。

--11:00 卓悦 股东特别大会。

--11:00 莎莎国际 股东周年大会。

--14:30 华南城 股东周年大会。

--15:00 协同通信 股东周年大会。

8月22日（周五）

--11:00 泰勒商业地产 股东特别大会。

*8月25日（周一）

--11:00 中亚能源 股东周年大会。

--15:00 粤运交通 股东特别大会。

--16:15 高银地产 股东周年大会。（完）

注：1.“*”代表新增。

2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完） (整理 赵红梅)
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