港报财经评论：垃圾债走资见假黑天鹅--信报8月14日

垃圾债走资见假黑天鹅/ 习广思

港股有水，跌不落，昨天大市表现续反映港股形势颇强。7月中国新增信贷只有3,852亿人民币，远远低过市场预期，全社会融资跌得更加惊人。在一个靠放水养活的股市内，即时反应是中国7月转收紧，原来预期放松的憧憬可能有错。但是，下午的股市反应已告知各位投资者，放水憧憬未变，数据愈是差，憧憬愈是大。6月贷款数据冲高后，7月的低变成合理之说，而且数据之差也可能反映着即使人行已大开水喉，但做实业的需求依然疲弱，大家未被经济回稳所说服，以致未来几个月放水力度反而要加大。

瑞银称中国刚公布的贷款数据为“坏惊喜”，人行不似在收紧信贷，近期仍在进一步放宽政策，8月数据会有改善。其次，银行拆息持续低企，反映着人行政策是松非紧。上海银行同业拆息（三个月平均）自5月后持续下跌，反映拆息环境偏低，也是昨天讲质量宽松的一个关键，中国放水一大目的是压低利率。恒指昨天午后回升，收报24,890点；大市成交额744亿港元。上周大市整固，蓝筹逐批支撑指数，24,000点尚且未触及，已见蓝筹逐只回升，港股这刻集资金及概念俱备，走势依然强劲，大市有超过800只股票上升。蓝筹股当中，油股自上周五已回升，昨天轮到电讯股中移动 ，地产股及内险股再帮助推高指数，两者都有完成整固再试高位的迹象。

资金买蓝筹之余，留意两只A股ETF成交额仍大，A股引外资的说法不能抹煞。蓝筹股逐只突破，但大市板块轮动迹象可见，航运股成为追落后代表，其次有色金属再炒作，除了盈喜消息外，印尼重申限制原矿出口才是关键；其次，厦门自贸区建设方案出台，港口股获留意。全球资金流大变，非但发生在不同地区的股票市场，亦发生在不同资产类别之上，垃圾债在7月最后一周见资金大规模流出，甚至被称为“黑天鹅事件”。资金急流出，当然有人大呼泡沫爆破，因为垃圾债估值已贵得惊人。(B01)

........................................................................

英镑续疲弱，料下试1.65/ 苏子

本周早段时间，英镑兑美元虽然已见止跌回稳，始终未能承接上周五的大弱势，因此给予不少看好的投资者一线希望，以为汇价可以成功转弱为强。可惜，英镑兑美元昨天欧洲市早段略为向上突破10天平均线阻力以及上周五的1.6834美元高位阻力后，便遭到庞大沽盘狙击，使汇价在触及1.6844美元高位后迅即掉头重挫，最低曾见1.67美元水平，暂时险守5月29日的1.6689美元低位支持。但以汇价在即市的下跌动力来看，担心美国入市后，此低位支持未必能发挥到足够的支持力，汇价随后较大机会继续朝着200天平均线关键支持迈进，若然失守，预料将进一步下试1.65美元心理关口。

昨天欧洲市早段，英镑兑美元首先向上作出假突破，然后才来个回马枪向下重挫的蛊惑表现，正正反映汇价的趋势一旦形成后，投资者一定要顺着已形成的大方向建立仓位，不应贪图蝇头小利入市博反弹。此外，即使在顺势入市后，投资者亦不应“赌孤寒钱”，宜把止蚀位设在较远的位置，避免设在一些甚为瞩目的阻力位附近（例如上述的10天平均线阻力及上周五的高位阻力），建议若是顺势入市建立仓位捉浪的投资者，可以利用入市价位的1%作止蚀盘；例如在1.68美元水平入市建立英镑兑美元短仓，止蚀位便是设在入市价再加180点子，即1.698美元，并距离入市价位已有逾0.5%（即在1.6716以下）利润的情况下，开始把止蚀位顺着自己有利的方向逐步推移，甚至变为止赚盘，即避免出现由赚变蚀的情况。

自上周二开始，美元兑加元曾四度尝试挑战1.10加元关键心理阻力位，可惜连日来最高仅见1.0986加元，始终未能顺利触及此关键心理阻力位。目前美元兑加元的关键支持位为200天平均线及本月的1.088加元低位。倘若汇价稍后乏力破关而上并且可以一举跌破上述两大支持位收市，预料美元兑加元已经见了短期重要顶部，随后较大机会朝着近期升幅的61.8%调整目标迈进。(B10)