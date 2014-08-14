港报财经评论：中资股发力，恒指望25,000--经济日报8月14日

中资股发力，恒指望25,000/ 林瑞芬

港股昨早牛皮，但午市中资股发力。恒指升0.81%至24,890，国指升1.17%至11,193，大市成交额744亿港元。人行最新公布7月人民币贷款增加3,852亿港元，预期7,800亿港元，同比少增3,145亿港元，创2009年12月以来新低。如依此认为中国内地已大收银根，分析认为也是误读，一来历年7月份贷款都呈季节性回落的特征；二来若以6、7月两个月合并计算，平均每月新增贷款仍有7,000亿港元。三来，6月份经大幅放贷，金融机构也需要时间补充资金储备。在外，欧洲经济虚弱形势，并与俄罗斯交恶有恶化可能性。据最新数据示，德国8月ZEW经济景气指数降至8.6，创逾一年半最低水准（2012年12月以来），不及预期的18.2，前值27.1。德国8月ZEW经济现况指数降至44.3，不及预期的55.0，前值61.8。

另外，欧元区8月ZEW经济景气指数降至23.7，前值48.1，创2013年4月以来新低；欧元区8月ZEW经济现况指数亦降至-33.8，前值-31.5。今年各地地缘政治风险也较多。在中国内地，房地产市道正值拐点调整势（最新报今年首7个月房地产开发投资同比增长只有13.7%，增速比1至6月份回落0.4%），相信人行仍会于年内余下时间保持货币信贷及社会融资规模增长在合理区间，以避社会经济被房地产增长放缓拖累。7月的贷款数据不能作判断中国内地货币政策有大转变，中国定向宽松货币政策会维持，亦会按国策指示尽量降低社会融资成本，以增社会经济的活力。中国内地经济已避开硬着陆，上证指数昨收2,222，微升0.06%，偏稳。7月以来难得跑赢外围，是否能像市场之憧憬，在沪港通底下激发起千重浪，还是要靠一系列国企以及制度上的改革作引子，按势论，只有前进无后退。

7月18日以“炒央企改革荐津发锦江”为文分析天津发展 可望受惠改革机遇，中国内地京津冀概念股近月仍热炒，对津发的股价也见有推动作用。当时股价在6.29港元，而昨见股价有所突破6.5港元阻力位，意谋进一步挑战高位，初步目标为头肩底量度上升目标至7.3港元，昨收报6.64港元，升3.4%。至于另一只锦江酒店 现价2.42港元与推介时相若，维持策略候回调收集，上升轨近2.1港元支持位止蚀，上望3港元。(B05)

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数据差照升，国指仍看12,000/ 余少文

昨日公布的经济数据虽不如人意，但A股靠稳，国指最后不跌反升，只是中国7月加大收水力度，或多或少会阻碍指数回升力度，中线目标12,000点不变。中国内地股市反覆靠稳，国企指数升129点或1.2%，收报11,193点，成交额增加至128亿港元，保险股带动大市走高，75%主板H股随大市造好；红筹指数升26点或0.6%，收报4,810点，成交额增加至63亿港元，电讯、能源和保险股领涨。人民银行公布的7月金融数据，确实出乎意料差，累及A股和国指早段先升后跌；午后公布的其余经济数据也普遍差于预期，但A股和国指反而没有扩大跌幅，似乎是坏消息证实后加上资金涌入，大户急不及待入市。尤其昨日成交额回升，有助国指升破早前高位11,255点；当然，是希望国指继续在11,000点整固及消化沽压，然后才挑战12,000点。

7月金融数据显示，社会融资规模只有2,731亿人民币，是2008年10月低见1,288亿人民币以来最低的月份，人民币新增贷款亦降至3,852亿人民币，是2010年以来最少的新增贷款，货币供应增长也回落，M1和M2分别为6.7%和13.5%，同样差于市场预期。央行解释7月数据较6月大幅回落，是6月数据冲高后的正常现象，货币信贷和社会融资规模增长仍处在合理区间，货币政策“总量稳定、结构优化”的取向也没有改变。即使是证券商分析也不认为央行收紧信贷，并认为8月新增贷款改善中，或是大市中段止跌回升的原因之一。但A股走势一向靠政策和流动性，若然流动性不足，或会影响上升动力，从而令中港股市多调整一段时间。

当然，7月社会融资规模急降，又低于新增贷款，是因为社会融资规模组成部分的信托贷款和未贴现的银行承兑汇票下跌所致，前者7月减少158亿人民币，是2011年10月以来首次录得下跌，后者7月减少4,160亿人民币，是有数据以来最大减幅，也令社会融资规模环比下跌1.7万亿人民币，又是有数据以来最大环比跌幅。乐观而言，信托贷款和未贴现的银行承兑汇票都是银行表外业务，7月表外业务下跌3,099亿人民币，同样是最大跌幅月份，或反映银行在改善理财产品等问题。(B06)